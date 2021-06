Raad vindt het tijd voor actie voor d’Alburcht

WIJK EN AALBURG • Een meerderheid van de gemeenteraad verwacht dat het college snel met een voorstel komt voor de renovatie en eventuele uitbreiding van d’Alburcht in Wijk en Aalburg.

CDA’er Arno Bouman bracht dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in herinnering dat de Aalburgse politiek al in 2018 een besluit heeft genomen over een opknapbeurt en de mogelijke komst van een turnhal bij d’Alburcht.

Tegelijkertijd werd toen ook ingestemd met de komst van een gezondheidscentrum aan de Perzikstraat. Dat is inmiddels gerealiseerd.

Overgedragen aan Altena

Het dossier werd vervolgens ‘met warme hand’ overgedragen aan de nieuwe gemeente Altena. “Er is ook een zin over opgenomen in het bestuursakkoord, maar er is in Altena verder nog niet zoveel gebeurd met dit dossier”, constateert Bouman.

Ondertussen verpaupert het gebouw, heeft d’Alburcht te kampen met lekkages waardoor materiaal van turnvereniging WIK beschadigt en zijn de kleedkamers verouderd. “Vrijwilligers van WIK haken hierdoor af. Het is tijd voor actie”, aldus het CDA-raadslid.

Zijn oproep kreeg steun van SGP’er Peter Noordergraaf en Pauline van den Tol en de voormalige Aalburgse raadsleden Pim Bouman (VVD), Jenneke Rochat (AltenaLokaal), Kees de Waal (Progressief Altena) en Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie).

Atletiekbaan

Laatstgenoemde vergeleek de status van het dossier met de plannen voor de verplaatsing van paardensportvereniging De Nieuwe Roef en de komst van een atletiekbaan in Sleeuwijk. “Er moet een voorstel komen”, stelde hij.

Van der Hoeven wees daarnaast op de kosten voor een turnhal. “De eerste ramingen daarvoor zijn voorzichtig geweest. Laten we daar goed naar kijken.”

Ontbreekt aan capaciteit

Volgens wethouder Shah Sheikkariem is weliswaar een bedrag voor de aanpak van d’Alburcht opgenomen in de begroting, maar ontbreekt het aan de ambtelijke capaciteit om tot een voorstel te komen.

“Concreet heb ik budget nodig voor een externe projectleider”, antwoordde de wethouder op de oproep van het CDA. “Want er zijn al veel zaken op het gebied van sport die opgepakt moeten worden.”