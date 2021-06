Politiek wil meer blauw op straat in Altena

SLEEUWIJK • VVD’er Pim Bouman wil dat inwoners van Altena vaker politieagenten in hun woonplaats tegenkomen.

Hij stelt voor om bij de politie te vragen meer agenten voor de gemeente beschikbaar te stellen. Ook wil Bouman extra investeren in boa’s.

“Eén of twee poppetjes meer om de zichtbaarheid voor Jan met de pet te verhogen. Het hoeven er niet gelijk honderden te zijn”, aldus de fractievoorzitter van de VVD.

Hij kaartte de zichtbaarheid van de politie dinsdag bij een eerste behandeling van de kadernota aan in het kader van veiligheid, ondermijning en drugscriminaliteit.

Philip den Haan van AltenaLokaal, Anne-Wil Maris van Progressief Altena, Wendy van Ooijen van het CDA en Henri de Raad van de SGP voelen wel wat voor het voorstel van de liberalen om meer geld beschikbaar te stellen voor boa’s.

Politievrijwilligers

De Raad wees dinsdag nog op de inzet van politievrijwilligers. Die vindt de VVD ‘erg waardevol’, antwoordde Bouman daarop. “Politievrijwilligers zien wij als volwaardige agenten, dus die suggestie kunnen wij alleen maar onderstrepen.”

Burgemeester Egbert Lichtenberg deelt de zorgen van de politieke partijen over de zichtbaarheid van agenten en boa’s in Altena.

Hij gaf dinsdag aan dat er al gesprekken lopen om wijkagenten ook daadwerkelijk zoveel mogelijk de wijken in te sturen en het aantal boa’s in de gemeente Altena is al gegroeid. Ook zijn er volgens de burgemeester ‘in principe’ genoeg politievrijwilligers in Altena.

“Maar die kun je net als de boa’s niet achter ondermijning aansturen.”

De VVD komt over twee weken, als de kadernota afgehamerd wordt, met een voorstel om de zichtbaarheid van blauw op straat in Altena te vergroten.