Eethen ‘ontzettend trots’ op nieuw wandelpark De Lankert

EETHEN • De aanleg van het nieuwe wandelpark in Eethen is gestart. Tevens gaat een langgekoesterde wens, een fietscrossbaan, in vervulling.

De wethouders Paula Jorritsma en Roland van Vugt waren er speciaal voor naar Eethen gekomen. Een forse delegatie, maar dat mocht ook wel, want de inwoners van Eethen moesten veel geduld opbrengen voordat gestart kon worden met de aanleg van het nieuwe park.

In 2018 was er al sprake van een wandelpark, maar allerlei obstakels die geslecht moesten worden waren er debet aan dat pas vrijdagmorgen eindelijk het startschot gegeven kon worden voor het gebied, dat De Lankert gaat heten. “Maar nu krijgen jullie wel het grootste aangelegde park van Altena”, stak projectleider Corné Mudde de loftrompet.

Budget ‘kwijt’

Bodemonderzoek en archeologisch onderzoek moesten er eerst plaatsvinden en daarnaast was ook nog even het budget, dat de voormalige gemeente Aalburg apart had gezet, ‘kwijt’.

Maar afgelopen vrijdag was dat allemaal vergeten. Met het aan te leggen wandelpark wordt gelijktijdig ook een lang gekoesterde andere wens van de Eethense dorpsraad ingevuld. “Mooi dat er ook een plek is ingericht voor een fietscrossbaan”, stelde dorpsraad-voorzitter Piet Hobo verheugd. “Om de crossbaan te realiseren vond de gemeente ook nog een potje met geld. Daar zijn we ook heel dankbaar voor.”

Het wandelpark, 5,5 hectare groot, komt er mooi uit te zien. Dwars door het park loopt een doorgaand wandelpad van de Nieuwe Steeg tot de Molensteeg, dat voor iedereen toegankelijk is.

Verder heeft het park een hoog educatief karakter. Voor de schooljeugd is er ook een gedeelte waar een moestuin kan worden gerealiseerd.

“Daar kunnen ook educatieve buitenlessen worden gehouden”, legt Hobo uit. Daarnaast komt er een poel en een gedeelte wordt plas- en drasgebied, waarin ook nog staptegels worden aangelegd.

Crossbaan

De crossbaan komt aan het begin bij de Nieuwe Steeg. Het omheinde hondenuitrengedeelte komt bij de Molensteeg. “Het is niet de bedoeling daar een uitlaatplek waar de honden hun behoeften doen van te maken”, laat de dorpsraad weten.

In het park komen meer dan 2000 bomen en struiken. Dat groen wordt geschonken door Rotary Club Altena. Het worden zogenaamde ‘solidaire bomen’ en dat betekent klimaatbestendig en gebiedseigen, zoals een eik, een beuk en een berk.

Op Nationale Boomfeestdag, dit jaar op 10 november, zullen de bomen worden ingeplant en daarbij zal de jeugd van Eethen gevraagd worden te helpen.

Heuglijk feit

Voor de dorpsraad van Eethen was de aftrap van de aanleg van De Lankert vrijdag in ieder geval een heuglijk feit. “We zijn ontzettend trots op dit park in ons dorp”, aldus Piet Hobo.

“Hopelijk kunnen we in de toekomst in het park met de inwoners nog meer activiteiten ontwikkelen.”