Woudrichemse tandarts Henk Loopstra draagt praktijk na 40 jaar over

WOUDRICHEM • Tandarts Henk Loopstra (68 jaar) begon op 1 juni 1981 in de Tandartspraktijk Woudrichem, die toen nog gerund werd door J. Rodenhuis. 40 jaar later wordt de praktijk van Loopstra overgenomen door tandarts Nienke Blom. Vrijdag 25 juni werd de overname feestelijk gevierd en werd het bordje met haar naam op de gevel van de praktijk op Arsenaal 15 geschroefd.

‘Uit een aantal tijdelijke medewerkers meen ik voor definitieve samenwerking de juiste man te hebben gevonden in Henk Loopstra’, zo is te lezen in een advertentie in het Nieuwsblad van Gorinchem en omstreken op 26 augustus 1981. De tandarts die dit schrijft is J. Rodenhuis en hij had het bij het rechte eind. Na 40 jaar geeft Henk Loopstra nu het stokje door aan tandarts Nienke Blom.

Minder leuke kanten

“Mensen pijn doen en dan vooral kinderen”, zo is de reactie van tandarts Loopstra op de vraag wat het minst leuk is aan het vak van tandarts. Hij is verrast door de vraag naar minder leuke kanten.

“Als bij een kind bijvoorbeeld een tand is afgebroken, dan is dat heel zuur. Maar dan moet je toch doorbijten, ondanks de pijn. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Je lost zo problemen op, dan zijn mensen je altijd dankbaar, dat heb ik zo vaak gemerkt.”

Voor hem is tandarts daarom vooral een heel mooi beroep. Zijn arbeidsvreugde werd nog eens versterkt, doordat de praktijk in een dorpse setting opereert.

Vrouwenstem

“Je hebt hier een mix van Hollandse betrouwbaarheid en Brabantse gemoedelijkheid, zeker in de dorpen Rijswijk, Giessen en Andel. Je leert zo iedereen goed kennen. Je ziet gezinnen ontstaan. In die 40 jaar heb ik gezien dat mijn patiënten vader en moeder werden. Juist aandacht voor lief en leed is belangrijk. Als een kind een keer een been heeft gebroken en je vraagt de volgende keer als zij op spreekuur komt hoe het gaat, dan raken kinderen vertrouwd met je. Ook mensen die angst hebben voor de tandarts probeer je gerust te stellen. Door de tijd te nemen en te vragen: ‘Waar komt je trauma vandaan?’. Dan maak je eerst alleen foto’s en later geef je ze een prikje voor de verdoving. Dan zie je de spanning wegzakken. Daarbij zijn assistentes heel belangrijk, een vrouwenstem weet mensen gemakkelijker gerust te stellen. Dit is echt bij uitstek een vak voor vrouwen, dat zie je overal, de zorg feminiseert.”

Na het afronden van de HBS wilde Loopstra aanvankelijk naar de zeevaartschool, maar hij koos uiteindelijk toch voor het vak van tandarts, vooral vanwege het gebrek aan tandartsen in die tijd.

“Na een studie van zes jaar kun je ook direct aan de slag als tandarts. Voor het vervullen van mijn dienstplicht ging ik naar de marine, zo kwam ik toch in aanraking met het maritieme gebeuren. Ik ben ook nog wat langer gebleven en ben bijvoorbeeld met de mariniers mee naar Noorwegen geweest. Ook kreeg ik de kans om anderhalf jaar op Curaçao als tandarts te werken. Ik had toen mijn vrouw al leren kennen en daar is onze oudste dochter geboren. Voordat we naar Curaçao gingen, had ik al contact met tandarts Rodenhuis die een opvolger zocht, maar ik heb hem gevraagd of hij kon wachten tot ik terug was uit Curaçao. Direct na mijn studie was ik in 1978 al in Woudrichem gaan wonen, omdat mijn vrouw een baan in Breda kreeg. Ik kende dit deel van Nederland helemaal niet, maar toen ik op een zaterdagmorgen voor het eerst via de wal naar de Maaspunt liep, werd ik op slag verliefd. Ik ken geen mooiere plek in Nederland, met dat uitzicht op Slot Loevestein. Ik kan dat gevoel nu nog oproepen. De praktijk van Rodenhuis was gevestigd in een oude boerderij en later kwam het huis daarnaast te koop. Zo is mijn anker hier de grond in gegaan. Voor alle maatlijden kun je naar huis en ik hoefde nooit op zakenreis.”

In zijn veertig jaren als tandarts zag Loopstra het vak sterk veranderen.

Stap voorwaarts

“Toen ik begon kwam al een omslagpunt in het vak om meer aandacht te besteden aan een blijvend gebit en niet te kiezen voor een kunstgebit. In die begintijd met Rodenhuis deden we wel vijf kunstgebitten per week, nu minder dan tien per jaar. In Rotterdam had je klinieken waar je al je tanden en kiezen in één keer kon laten trekken, maar dat is echt helemaal voorbij. Mensen zorgen veel beter voor hun gebit, dat komt ook door de komst van de mondhygiënist. Dat is echt een stap voorwaarts. We behandelen dus veel meer preventief. Ook is er meer aandacht voor esthetische verfraaiing van het gebit. Dat je gebit gezond is, is voor een tandarts ook een veel mooiere boodschap om te vertellen.”

Hoewel Loopstra lovend is over het vak van tandarts, kozen zijn drie kinderen een ander vak. “Maar mijn zoon is wel de enige dierenarts in Sleeuwijk die ook gebitsproblemen bij dieren behandeld.”

Batterij leeg

Loopstra werkt thans nog drie dagen, ook na overdracht van de praktijk aan Nienke Blom blijft dat zo. “Dat ga ik nog wel een tijdje zo vol houden, ook al valt de stress van zo’n praktijk me wel zwaarder en is op vrijdagavond de batterij echt leeg. Maar ik roei graag, zowel in Gorinchem als Woudrichem. Verder heb ik vier kleindochters en ben ik ook niet bang om vrijwilligerswerk te doen.”