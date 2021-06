Wethouder: ‘Op ’t Loev moet rigoureus ander plan worden’

WOUDRICHEM • Nu de Raad van State een streep heeft gezet door 100 nieuwe woningen langs de Afgedamde Maas in Woudrichem, gaat wethouder Shah Sheikkariem snel om tafel met de initiatiefnemers en de provincie.

Doel van Sheikkariem is om te komen tot een nieuw plan, dat beter past bij de vesting Woudrichem en de historische waarde van Nieuwe Hollandse Waterlinie, die kans maakt om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen.

Zwaarwegende argumenten

Dat waren woensdag zwaarwegende argumenten van de Raad van State om een streep te zetten door de plannen voor de nieuwe woonwijk Op ’t Loev aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem.

“De kunst is nu om de kritiek van de Raad van State in te passen in een nieuw plan”, zegt Sheikkariem. “Het is voor mij helder dat het een rigoureus ander plan moet worden.”

Meerdere concepten

In afwachting van de uitspraak van de Raad van de State - ‘Wat als die negatief zou zijn?’ - heeft de wethouder naar eigen zeggen niet stil gezeten en hij hoopt tijdens het zomerreces ‘meerdere concepten’ uit te kunnen werken.

De uitnodiging richting de provincie om te praten over alternatieven is al de deur uit en Sheikkariem gaat ook om tafel met vastgoedontwikkelaar Bouwlinie en Tankens Projectontwikkeling, de initiatiefnemers van Op ’t Loev.

Een van de knoppen om aan te draaien is het aantal te bouwen woningen. “Dat aantal van 100 is voor mij geen wet van Meden en Perzen, ook niet als je naar de woonvisie kijkt. Elke woning die we wél kunnen bouwen is er één.”