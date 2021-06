Politiek legt nadruk op behoud van voorzieningen in kleine dorpen

SLEEUWIJK • Bij het aantal te bouwen woningen in minder grote en kleine dorpen in Altena moet naar meer gekeken worden dan alleen de bevolkingsgroei. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

In de woonvisie, waarin de woningbouwopgave per kern is weergegeven, wordt met name uitgegaan van de autonome bevolkingsgroei van een plaats en daar zijn de kleinere dorpen in Altena de dupe van, betoogde CDA’er Arno Bouman dinsdagavond tijdens de raadsvergadering, die plaats vond in het Altena College.

Supermarkten en scholen

Zijn verhaal: In kleine dorpen, zoals Andel, Genderen, Waardhuizen en Drongelen, groeit het aantal inwoners minder hard, waardoor uiteindelijk het voortbestaan van basisscholen, supermarkten en dorpshuizen onder druk komt te staan.

“Voor het behoud van deze voorzieningen is het immers noodzakelijk er voldoende aanwas is van gezinnen in de kernen”, aldus Bouman.

En daarvoor moeten ook in de minder grote dorpen van Altena huizen gebouwd worden. “Laat daarbij de bevolkingsgroei niet meer het enige uitgangspunt zijn, maar maak een keuze uit meerdere factoren.”

Zijn motie van die strekking werd op voorhand al ondersteund door Christian Alderliesten van Progressief Altena, Henri Boevé van AltenaLokaal en Henri de Raad van de SGP.

Belangrijk dat er gebouwd gaat worden

Ook VVD’er Jan Kolff zette er zijn handtekening onder. “Voor de VVD is het het belangrijkste dat er gebouwd gaat worden”, aldus Kolff.

Pauline van den Tol van de gelijknamige fractie en Anne Duizer van de ChristenUnie toonden zich kritisch over de oproep aan het college.

Identiteit

“Meer woningen leidt automatisch tot instroom van buitenaf en teveel groei werkt averechts op de identiteit van een kern”, bracht Duizer als tegenargument in. “Dorpen moeten niet groter groeien om een winkel of een school in stand te houden, want dan snijd je jezelf in de vingers.”

Zijn betoog werd goeddeels onderschreven door Van den Tol. “We moeten bouwen naar behoefte”, vindt zij.

In de motie staat overigens dat de ‘specifieke identiteit van met name de kleine kernen behouden dient te blijven’ en Alderliesten (PA) sprak over ‘maatwerk’ om voorzieningen ook kleine dorpen in stand te houden.

Behoefte is groter

Op het ‘bouwen naar behoefte’ van Van den Tol antwoordde CDA’er Bouman nog maar eens: “Die behoefte is groter dan de autonome bevolkingsgroei van de minder grote en kleine kernen.”

Het was niet genoeg om Van den Tol en ook Duizer te overtuigen. PvdT en ChristenUnie steunden de motie niet.