Op waterski’s achter een zalmschouw voor Woudrichems museum

WOUDRICHEM • Arjens van Gammeren gaat op waterski’s achter een zalmschouw, als de teller van de crowdfundingsactie voor het visserijmuseum in Woudrichem 7500 euro aantikt.

Ja, Arjens van Gammeren kan waterskiën. Maar nee, de voorzitter van Stichting Visserij- en Cultuurhistorisch Museum Woudrichem verwacht niet dat één zalmschouw voldoende pk’s heeft om hem door de grachten van Woudrichem te slepen.

“Misschien lukt het met drie zalmschouwen?”, oppert hij lachend.

Stunt

Aan de andere kant zouden veel mensen zijn stunt wel willen zien, weet Van Gammeren sinds hij bekend heeft gemaakt dat hij zijn ski’s onder wil binden als er nog eens 2000 euro voor het visserijmuseum wordt opgehaald.

“Niemand verwacht dat ik lang overeind zal blijven, maar vooruit, ik gun ze die pret wel. Zolang het museum maar overleeft.”

Hard nodig

Het visserijmuseum in de vesting heeft de financiële bijdragen hard nodig. Nu de deuren weer open mogen is het toekomstbeeld alweer een stuk rooskleuriger, maar het museum kon het afgelopen jaar door corona nauwelijks bezoekers ontvangen.

De benedenverdieping staat leeg en levert geen inkomsten op, maar de vaste lasten lopen door. Het onderhoud van het gebouw kan als het moet nog uitgesteld worden, maar kan eigenlijk niet op betere tijden wachten.

Vrienden

De gemeente sprong al bij met een coronasubsidie van 5000 euro en zo’n 60 nieuwe ‘vrienden’ van het museum, waaronder tien bedrijven, brachten eenzelfde bedrag in het laatje. De teller van de crowdfundingsactie is inmiddels de 5100 euro gepasseerd.

“We willen werk maken van een mooie opbrengst voor het museum. Vandaar dat ik heb besloten dat ik bij een bedrag van 7500 euro aan crowdfunding ga waterskiën achter een zalmschouw. Misschien lukt dat tijdens de Visserijdag in augustus, maar daar moeten we nog even over nadenken. Eerst die ruim 2000 euro nog maar zien binnen te halen.”

Meer dan een museum

De actie van de voorzitter zorgt in ieder geval weer voor reuring bij het visserijmuseum, dat net als de rest van Nederland weer ontwaakt. Bezoekers kunnen zich in het Arsenaal weer onderdompelen in de rijke historie van Woerkum en de uitgestelde expositie over 75 jaar bevrijding opent binnenkort, net als het rariteitenkabinet van Jos Korthout.

De Woudrichemmer laat daar zien wat hij allemaal aantreft als hij zwerfaval opruimt langs de Merwede. Ook scholen kunnen voor het lesprogramma over visrechten weer op excursie naar het museum en Zalmvisserskoor Ongestaagd kan er weer repeteren.

“Eigenlijk zijn we veel meer dan een museum”, vindt Van Gammeren, die erop wijst dat het visserijmuseum in het verleden ook financieel bijdroeg aan de visbakwedstrijden en de Visserijdagen. In 2023 viert het visserijmuseum bovendien dat het de herinnering aan het Woerkumse visserijverleden al 50 jaar levend houdt.

visserijmuseumwoudrichem.nl