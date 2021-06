75 euro voor mantelzorgers in Altena

ALTENA • Altena heeft de mantelzorgwaardering voor dit jaar vastgesteld op 75 euro.

In 2019 en 2020 bestond de waardering nog uit een geldbedrag van 120 euro of eenzelfde waarde in de vorm van VVV-cadeaukaarten.

“Gelet op de noodzakelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein hebben wij besloten om de bijdrage ingaande dit jaar te reduceren tot een bedrag van 75 euro”, aldus het college.

Dinerbonnen

Voor de uitbetaling kunnen inwoners kiezen uit waardebonnen voor producten van Puur uit Altena of dinerbonnen van Uit Jouw Streek.

Hiermee wil het college een ‘extra ondersteuning bieden aan de bedrijven in onze gemeente’, maar op advies van de Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena kan de 75 euro ook uitgekeerd worden in contanten.

Op de mantelzorgwaardering kan een beroep gedaan worden tot 31 december.