Jongerenraad peilt politieke interesses onder jongeren in Altena

ALTENA • Jongerenraad Going4Altena wil in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar met een enquête de politieke interesses onder jongeren in Altena onderzoeken.

"Met deze uitkomsten willen wij in een later stadium met de verschillende politieke partijen in gesprek om aan hen te laten zien wat zij beter kunnen doen voor de jongeren in de gemeente", aldus de jongerenraad.

De enquête is hier te vinden.