Eerste cruiseschip met fietsende vakantiegangers in Werkendam

WERKENDAM • In de haven van Werkendam is woensdag een schip met een heel bijzondere ‘lading’ gearriveerd: fietscruiseschip Poseidon leverde 88 fietsvakantiegangers af op de gemeentekade.

De sportieve gasten zetten hun rustige vaartocht om in een actieve fietstocht en koersten naar Heusden, waar het schip en fietsers elkaar ’s avonds weer treffen.

Het is de eerste keer dat een passagiersschip met gasten de haven van Werkendam bezoekt. Geheel volgens de maritieme traditie werd mps. Poseidon door de havenmeesters welkom geheten.

Havenschildje

Ter herinnering aan deze zogenaamde ‘first call’ ontving kapitein Jaap Lamme uit handen van Lou Goedel en Jan Smit een havenschildje.

“Toen wij maanden geleden de reserveringsaanvraag voor de gemeentekade voor een uur kregen, keken we wel even op. Toen bleek dat het om het afzetten van fietsers ging, aarzelden wij geen moment en schakelden wij ook met Werkendam Maritime Industries (WMI) om hier een bijzonder moment van te maken.”

De fietsers werden verwelkomd door Roland van Vugt, wethouder van de gemeente Altena met de portefeuille Toerisme.

Trots

“Wij zijn er trots op deze groep fietsers te mogen ontvangen op ons mooie eiland van Altena. Bij ons gaan natuur, water, sport, cultuur, recreatie en toerisme hand in hand, dus dit is een perfecte match. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze gasten vandaag zullen genieten van de mooie routes, bezienswaardigheden en onze gastvrije horeca! Dit type toerist past bij het toeristisch profiel van Altena.”

De wethouder overhandigde aan hotelmanager Kevin Harmsen een informatiepakket, dat speciaal door het VVV Biesboschlinie gemaakt is om de gasten te inspireren. Iedere fietser ontving een informatieboekje en vier op maat gemaakte fietsroutes.

De fietsers kiezen op individuele basis hoe zij van Werkendam naar Heusden fietsen en welke stops zij maken. Mps.

River Cruises

Poseidon voert in opdracht van River Cruises Holding vaar-fietsvakanties uit. River Cruises Holding BV is een jonge passagiersrederij die met vijf riviercruiseschepen fiets-boottochten aanbiedt op de Europese binnenwateren, voornamelijk in Nederland.

Zij zijn gespecialiseerd in het combineren van fietsen en varen.