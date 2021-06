Open Coffee Altena op 9 juli in Dussen

DUSSEN • De volgende Open Coffee Altena vindt vrijdag 9 juli plaats bij De Rooy Hoveniers in Dussen. Inloop is vanaf 9:30 uur.

Deze sessie wordt buiten georganiseerd. Een en ander is overigens wel afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Evenals bij voorgaande Open Coffee-sessies start ook dit keer om 10.00 uur het onderdeel kennis delen.

Effectief pitchen

Pitchcoach dr. Esmeralda Kleinreesink neemt ondernemers mee in de wereld van écht effectief pitchen. De pitchcoach: “Je bent als ondernemer hartstikke goed in wat je doet. Maar ben je ook net zo goed om dat over te brengen aan anderen? Tijdens een meeting, een netwerkgesprek, een beursbezoek of op een verjaardag? Of ben je al goed in pitchen, maar zou je wel eens van een professional maatwerkadvies willen hebben, één op één, over hoe je nóg beter, korter én krachtiger kunt overkomen?”

Aanmelden voor deze Open Coffe Altena 39.0 is vanwege de coronaregels verplicht en kan via ondernemendaltena.nl/aanmelden-open-coffee-altena.