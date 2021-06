Jaarmarkt Wijk en Aalburg verplaatst naar oktober

WIJK EN AALBURG • De organisatie heeft besloten om de jaarmarkt in Wijk en Aalburg te verplaatsen naar zaterdag 2 oktober.

Traditiegetrouw vindt er op de zaterdag voor Vaderdag in Wijk en Aalburg de jaarmarkt plaats, maar net als vorig jaar kan de jaarmarkt op deze dag ook dit jaar niet gehouden worden vanwege de geldende coronaregels.

Gezien het feit dat er steeds meer mogelijkhedenkomen om grotere evenementen te houden, heeft de organisatie besloten om de jaarmarkt in Wijken Aalburg dit jaar te houden op zaterdag.

Aanmelden

Deelnemers aan de jaarmarkt kunnen zich al wel aanmelden voor een kraam of plek op de waren- en rommelmarkt via de website. Het mailadres is van de organisatie is info@jaarmarktwijkenaalburg.nl.

Er wordt wel geadviseerd om niet te lang te wachten met aanmelden, want vol is vol.

