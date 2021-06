Altenatuur verwelkomt 500ste lid

SLEEUWIJK • Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur heeft de mooie grens van 500 leden bereikt.

De eer is aan de familie Bok uit Sleeuwijk. De kersverse leden Annemieke en Govert zijn heel blij met de ‘prijs’, die Altenatuur heeft bedacht voor het 500ste lidmaatschap, namelijk een boom en een jaarabonnement op het strokenteelt-project in de Struikwaard in Giessen.

“Ik zag een Facebook-post langskomen en bedacht dat we eigenlijk al eerder lid wilden worden. Maar dat kwam er steeds niet van”, vertelt Annemieke Bok.

Extra groen

“Wij vinden natuur en biodiversiteit erg belangrijk en willen graag het werk van Altenatuur ondersteunen. We zien ook met lede ogen aan hoe steeds meer mensen hun tuin onderhoudsarm maken. Daarom zetten wij nog maar wat extra groen neer en hebben in overleg met Margo van Beem, de bomenexpert van Altenatuur, besloten dat het een perenboom wordt. Zij vertelde dat er een ras bestaat dat het goed doet op onze grond en dat is Roem van Altena. Hoe leuk! Het lijkt ons mooi om, wanneer het weer kan, eens een lezing bij te wonen op Fort Giessen of om de handen uit de mouwen te steken in de Struikwaard.”

Govert en Annemieke Bok poseren op de foto bij hun wilgenhut, die Govert een paar jaar geleden maakte na een ochtendje wilgenknotten in de griend bij Waardhuizen. Hier kreeg hij wat tips over hoe dit moest en het is uitgegroeid tot een bijzonder ‘bouwwerk’.

Snel

Jeanette Pollema verzorgt al 23 jaar de ledenadministratie van Altenatuur en geeft binnenkort het stokje door aan de volgende generatie.

“Toen ik hiermee begon waren er 220 leden en met name de laatste twee jaar ging het snel”, vertelt ze over de stijging van het ledenaantal van de natuurbeschermingsvereniging.

Trots

“We vermoeden dat de toegenomen aandacht rondom duurzaamheid in het algemeen en de publiciteit rondom ons 40-jarig jubileum hiervoor hebben gezorgd. Onze onlangs overleden oud-secretaris Johan Koekkoek zou hier trots op zijn geweest en ik ben het ook.”