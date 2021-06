Nieuwe brasserie in Almkerk: ‘Genietmomentje binnen Altena’

ALMKERK • Brasserie De Laegt in Almkerk is er klaar voor om haar gasten te ontvangen.

Burgemeester Egbert Lichtenberg kwam woensdag naar Almkerk om Brasserie De Laegt, gelegen aan de N322, te openen. Een oase in de gemeente Altena. In het restaurant en op de terrassen genieten meteen veel klanten van hun lunch of diner. De kinderen hebben vooral oog voor de speeltuin en de kinderboerderij.

Meer ruimte

Een beter moment, net nu er voor restaurants en uitgaansgelegenheden meer ruimte komt, is er voor deze start van het ondernemende echtpaar Dave en Inge van der Westen niet. “Er is mede door de beperkingen door corona de tijd genomen om het restaurant en de landelijk gelegen terrassen perfect in te richten”, klinkt Van der Westen enthousiast.

En hij heeft er zin in. Na het succesverhaal van de in november 2019 geopende 800 meter verderop gelegen lunchroom Van Alles Wat, volgt nu al de volgende stap.

Dave en Inge van der Westen hebben er een neusje voor om in een juiste formule te stappen. De lunchroom werd in 2020, ondanks twee lockdowns, gekozen tot de allerbeste in Brabant. “Toen voormalige Theetuin Le Jardin beschikbaar kwam, hebben wij direct toegehapt”, reageert Van der Westen.

Sfeervol

“Wij hadden het beeld van een kindervriendelijke familiebrasserie meteen voor ogen. Een toegankelijk, sfeervol restaurant, waar 70 gasten kunnen plaatsnemen, gekoppeld aan een groot terras met bij aanvang meteen 200 stoelen en diverse mogelijkheden, zoals onder meer de heerlijke hoek in de rozentuin.”

Nieuw toegevoegd is een ruimte waar kinderen zich kunnen vermaken, gekoppeld aan een grote toiletgroep. Dit alles in combinatie met voor de kinderen een speeltuin en een kinderboerderij.

Veel zin in

“Wij hebben er verschrikkelijk veel zin in. Voor een dergelijke opzet is plaats in Altena. Iets vergelijkbaars is er niet”, weet Van der Westen. “Dit kan het genietmomentje binnen de gemeente Altena worden.”

Genieten dus, op een locatie waar iedereen zich thuis voelt. Straks moet men hier, met of zonder kinderen, kunnen genieten. De brasserie is ook geschikt voor familie- en kinderfeesten. Natuurlijk kan er voor een zakelijk treffen of een gezellige high tea worden gereserveerd. De eerste feesten, ook voor bruiloften, zijn al geboekt.

De keuken is vooral bourgondisch getint. “Ons publiek verwacht straks bij Brasserie De Laegt een goede hap eten voor een acceptabele prijs.” De interessante menukaart is al te bekijken op de website. Komend vanuit het oosten rijdend op de N322 ontkom je er niet aan. Ondersteund door het beeld van bestek word je met grote letters ‘De Laegt’ naar binnen gelokt.

Brasserie De Laegt is geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 uur.

www.brasseriedelaegt.nl