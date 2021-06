Stuur een kaartje naar juf Dini en juf Netty van De Zaaier in Andel

ANDEL • Basisschool De Zaaier in Andel neemt op donderdag 8 juli afscheid van Juf Dini en juf Netty.

Zij gaan dan met pensioen.

Samen met alle leerlingen van de school wordt er een feestelijk afscheid georganiseerd.

In het zonnetje zetten

Aan alle ouders, oud-leerlingen en bekenden wordt gevraagd een leuke wens of herinnering aan juf Dini en juf Netty in te sturen, zodat de school het tweetal in het zonnetje kan zetten.

Mensen kunnen hun wens of herinnering in de brievenbus bij school stoppen of opsturen naar CBS De Zaaier, Burg. Baxlaan 3, 4281 KN Andel.

Als ze vele wensen of herinneringen ontvangen, kunnen beide juffen nog lang nagenieten van hun lange werkzame leven in het onderwijs.