Situatie Kerkstraat Hank aangepast na evaluatie

HANK • De twee betonblokken op de Kerkstraat in Hank worden andersom geplaatst, zodat verkeer zich niet meer klem rijdt in de versmalling.

De gemeente Altena heeft in het voorjaar van 2019 twee obstakels geplaatst in de Kerkstraat in Hank, tussen de Mariapolder en Zwaanstraat. Aanleiding was een verzoek van omwonenden om maatregelen te treffen tegen de te hoge snelheden van verkeer in de straat.

Evaluatie

In de afgelopen maanden zijn deze verkeersmaatregel geëvalueerd door een extern adviesbureau.

Onderdeel van de evaluatie was een bewonersenquête. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de omwonenden (60 procent) tevreden is met de huidige verkeersmaatregel. Daarbij wordt de remmende werking positief ervaren.

Niet tevreden

40 procent is niet tevreden. Dit komt voornamelijk door de ervaren onoverzichtelijke situatie en de invloed op het verkeersgedrag van weggebruikers, aldus de gemeente Altena.

De verkeersmaatregel is door externe onafhankelijke verkeerskundigen beoordeeld. De belangrijkste conclusies zijn dat de betonblokken verkeerd om en te ver van elkaar af staan.

Dit remt het verkeer goed af, maar beperkt de doorstroming, draagt bij aan de onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie en leidt er toe dat fietsers soms geen ruimte geboden wordt. Deze conclusie komt overeen met de resultaten uit de enquête.

Het remmende effect op de snelheid willen de gemeente en inwoners graag behouden. De doorstroming, overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid wil de gemeente verbeteren.

Voor juli

Daarom worden de betonblokken andersom geplaatst, zodat verkeer zich niet meer klem rijdt in de versmalling. De wegmarkering wordt hierop aangepast. De aanpassingen worden uitgevoerd voor juli.

De ervaring met de huidige maatregel neemt de gemeente mee bij de geplande herinrichting van de Kerkstraat. Deze staat in het voorjaar van 2022 gepland, inclusief het vervangen van de riolering. Bij de voorbereiding van de herinrichting worden omwonenden en andere belanghebbenden opnieuw betrokken.