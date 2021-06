Vertraging examenuitslag Altena College komt niet door PostNL

SLEEUWIJK • Een extra correctieronde is de oorzaak dat 95 havoleerlingen van het Altena College mogelijk niet op tijd hun examenuitslag krijgen.

De vertraging heeft dus niets te maken zoekgeraakte examenpost bij PostNL, waarover Het Kontakt dinsdagavond berichtte.

Gijsbert van der Beek, rector van de Sleeuwijkse school, legt uit dat het examen Geschiedenis voor de havo een extra correctieronde krijgt, omdat het Altena College zich niet neerlegt bij het oordeel van een school uit Rotterdam.

Bij de eindexamens is het gebruikelijk dat het werk van de scholieren beoordeeld wordt door docenten van de eigen school én docenten van een andere school. Zeker bij een vak als Geschiedenis is bij de beantwoording ruimte voor interpretatie.

Grote verschillen

“Maar tussen de cijfers van het Altena College en de school uit Rotterdam zitten toch wel erg grote verschillen”, zegt rector Van der Beek.

“Normaal gesproken schik je dat in der minne, maar dat was voor de andere school onbespreekbaar. Het was voor ons slikken of stikken en dat accepteren we niet. Onze leerlingen zouden op deze manier ernstig benadeeld worden. Het kan voor sommigen het verschil maken tussen slagen of zakken.”

Derde correctieronde

Dus komt er een derde onafhankelijke correctieronde aan te pas. Die derde beoordelaar heeft dinsdag pas de examens gekregen, dus de kans is aanwezig dat de 95 havoleerlingen donderdag, als de examenuitslagen bekend worden, hun eindcijfer voor Geschiedenis nog niet weten.

Van der Beek houdt daarbij een slag om de arm. “Misschien krijgen ze het cijfer donderdag al wel, maar ze krijgen sowieso de cijfers van de andere vakken te zien.”

Uitgebreider geïnformeerd

Woensdagmiddag worden de betreffende leerlingen uitgebreider geïnformeerd.

De eerste berichtgeving vanuit de school was summier, beaamt Van der Beek.

“Maar we konden natuurlijk ook niet inschatten dat de media zouden gaan berichten over zoekgeraakte examenpost bij PostNL. Dat is dus bij ons niet aan de orde. Het is een ongelukkige samenloop van berichtgeving geweest.”