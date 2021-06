Grootse zoektocht naar rottweiler Noor uit Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Van rottweiler Noor is geen spoor te bekennen, sinds ze afgelopen donderdagavond het erf van de boerderij van haar baasjes in Wijk en Aalburg heeft verlaten.

De kans bestaat dat Noor meegenomen is.

Vanaf donderavond wordt er druk gezocht naar het dier. Het landelijke zoekteam ‘Waar is onze Angel’ is ingeschakeld en ook zijn er meerdere speurhonden geweest om te speuren op en rond het erf van de boerderij in de Wijk en Aalburgse polder.

Spoor stopt ineens

De speurhonden volgden een route van het erf af voor het woonhuis langs en daar stopt het spoor ineens. De rest van het erf is goed doorzocht door de speurhonden en op geen enkele plek op het erf vonden de honden een uitgang naar een weglooproute van Noor.

Er is geen enkele zichtmelding geweest van Noor en de baasjes maken zich ernstige zorgen en missen haar enorm.

Noor

Noor is een gesteriliseerde rottweiler teef van twee jaar oud en is vermist geraakt van het erf sinds donderavond 3 juni 18:00 uur in de polder van Wijk en Aalburg. Ze heeft lichtbruine poten en lichtbruin in de kop.

Ze is goed benaderbaar. Noor is een hond, die altijd op het erf blijft en er ook nooit van af is geweest. Ze volgt haar baasje altijd en wijkt nooit van zijn zijde. Waar hij ging, ging Noor en ze ondersteunde haar baasje tijdens zijn werkzaamheden op de boerderij.

Contact opnemen

Wie Noor gezien heeft of meer informatie heeft over waar ze kan zijn kan bellen naar 06-82376174 of een bericht sturen via de speciale Facebook-pagina ‘Waar is onze Noor uit Wijk en Aalburg’.