Zestal Altena College wint European Law Moot Court: ‘Hopelijk mogen we volgend jaar weer’

SLEEUWIJK • Zes leerlingen van het Altena College hebben het European Law Moot Court gewonnen. ‘We kregen zelfs complimenten van de rechters.’

“Wat is eigenlijk precies de bedoeling?”, vragen Machteld Blokland en Lonneke Grandia, terwijl ze in het zonnetje bij de scholiereningang van het Altena College zitten.

Voor de atheneumleerlingen lijkt het de normaalste zaak van de wereld dat ze samen met Julia Molenaar, Amber Koekkoek, Tsowinar Davtjan en Megan Wijnen het European Law Moot Court hebben gewonnen.

Docent Willem Jan van Klinken, die het gesprek met de krant geregeld heeft, steekt zijn trots en enthousiasme echter niet onder stoelen of banken.

Op waarde geschat

“Dit is een prestatie die op waarde geschat moet worden. Deze meiden hebben zich staande gehouden in een fictieve rechtszaak met Engels als voertaal, waarin je zowel de rol van aanklager als de verdedigende rol op je moet nemen. Uit alle informatie die ze hebben gekregen, zoals de jurisprudentie, moesten ze een samenhangend betoog destilleren, uit hun hoofd leren en presenteren voor een jury, bestaande uit allemaal bebrilde en besnorde mannen. Tussendoor werden ze ook nog eens onderbroken en moesten ze antwoord geven op vragen van die rechters en andere mensen uit de rechtspraak. Ga er maar aan staan.”

Het zestal lacht bij het aanhoren van dit relaas. Natuurlijk zijn ze trots op hun prestatie.

“We hebben het toch maar mooi met z’n allen gedaan”, zegt Megan. Iedereen in het team had haar eigen kwaliteit, vult Julia aan. “We hadden allemaal een andere rol en door die goed op elkaar af te stemmen hebben we gewonnen.” Dat het team van het Altena College hoge ogen gooide blijkt ook uit de woorden van Tsowinar. “We kregen zelfs complimenten van de rechters uit de jury.”

Boos over de uitslag

Tegelijkertijd heeft Machteld nog wel een appeltje met die heren te schillen. “Ik ben nog steeds boos over de uitslag”, zegt ze lachend, maar toch met een serieuze ondertoon. Vanwege het even aantal leden en de beperkingen van online deelname vanwege de pandemie riep de jury twee scholen tot winnaar uit. “Maar dat betekent dat we dus ook met z’n tweeën tweede zijn geworden. Ik zou de rechters nog wel willen wraken.”

Haar fanatisme deelt ze met Tsowinar. “Ik deed mee om deze wedstrijd te winnen. De uitspraak ‘meedoen is belangrijker’ dan winnen vind ik zulke onzin.”

Tijdens de voorbereidingen op het European Law Moot Court werd dan ook hard gewerkt. Betogen werden tot midden in de nacht voorbereid en de zes brachten door hun deelname aan de wedstrijd misschien wel iets meer tijd op school door dan ze lief is, maar het was het allemaal waard.

Gezellig

“Het was vooral ook gezellig”, vertellen de meiden, die elkaar voor het European Law Moot Court niet allemaal even goed kenden. “Als we ons aan het voorbereiden waren, haalden we wat lekkers te eten, meneer Van Klinken heeft zelfs een keer voor ons gekookt. En er stond vaak een muziekje op.”

Los van de winst heeft ook in persoonlijk opzicht wat opgeleverd, vertelt Lonneke. “Ik maakte me vooraf best wel druk over dat de rechters me in de rede zouden vallen, maar ik ben zelfverzekerder geworden in het presenteren. En m’n Engels is sowieso verbeterd.”

Dat de leerlingen van het Altena College scholen uit grote Europese steden, zoals Sofia, Skopje en Sint-Petersburg, achter zich hebben gelaten, doet Willem Jan van Klinken bijzonder goed. “Niet slecht voor een school uit Sleeuwijk, toch?”, grijnst hij.

Bescheiden

“Bij voorgaande debatwedstrijden was het mij al opgevallen dat we vooral goed scoren op de inhoud, maar dat we ons vaak te bescheiden opstellen. Dat dat helemaal nergens voor nodig is, blijkt nu ook maar weer.”

Tsowinar ziet de winst van het European Law Moot Court als een opstapje naar een mooie carrière en ook Lonneke lijkt het wel wat om ‘iets in die richting’ te gaan doen.

Maar eerst volgend jaar. “We hopen dat we dan weer mee mogen doen, maar dan wel in een ander land. Roemenië of zo.” Aan het einde van het gesprek hebben de dames nog een speciaal verzoek. Of het artikel kan eindigen met de zin waarmee ze hun eigen betogen afsloten. May it please the court.