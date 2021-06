Examenpost van Altena College in Sleeuwijk vertraagd; uitslag mogelijk niet donderdag

SLEEUWIJK • Het Altena College in Sleeuwijk is één van de twaalf scholen in Nederland waar de examenpost vertraagd is of zoek.

Dat meldt de schoolleiding aan de leerlingen van Havo 5. De school meldt dat er een ernstige vertraging is van het correctiewerk voor het vak geschiedenis, dat opgestuurd is voor de tweede correctie naar een school in Rotterdam.

Dat betekent dat de school aan de leerlingen die dit betreft, geen examenuitslag kan geven komende donderdag, wanneer de uitslagen landelijk bekend gemaakt zouden worden.

“Dat zou heel erg jammer zijn en we hopen natuurlijk dat het toch gaat lukken”, meldt de school aan de leerlingen.

De problemen met de bezorging worden volgens PostNL veroorzaakt door een groter aantal zendingen dan verwacht en de kortere tijd die beschikbaar is voor de bezorging. Dat schrijft de Telegraaf in een nieuwsbericht over de vertraagde examenpost.