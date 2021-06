Traditioneel lading overnemen in Woudrichem

WOUDRICHEM • In Woudrichem is zaterdag lading van één schip naar een ander schip overgeslagen, zoals dat in vroeger tijden heel gewoon was: met de hand de lier bedienen en met de laadboom overslaan.

Het betrof een zak lijnzaad. Deze was met De Fourage III vanuit Tilburg gekomen en werd aan het Maassteiger in Woudrichem overgeladen in De Talisman.

Winschoten 2021

De zak met 40 kg lijnzaad is in juni 2020 begonnen aan een lange estafette naar Winschoten 2021, de erfgoedmanifestatie van Historische Bedrijfsvaartuigen.

Het product: 40 kilo lijnzaad, opgezakt. Tijdens Winschoten 2020 zou lading worden gelost en geladen in de Oost-Groninger ‘Graanrepubliek’. Zand en grind, turf, beurtvaartgoederen, wijn uit het Zuid-Franse Sète en granen.

Die wijn uit Sète ligt helaas nog een tijdje te rijpen, maar die zak lijnzaad is alvast aan de reis. Lijnolie is natuurlijk prachtig spul bij scheepsonderhoud. Dus lijnzaad zaaien en verwerken in de Graanrepubliek en hup: een nieuw verdienmodel daar.

Het doel van de Lijnzaad-estafette is via zoveel mogelijk schepen en een mooie route de zak afleveren op de Terra Nova op het erfgoedevenement in Winschoten. Aan de zak is een label met een cognossement (vervoersdocument) toegevoegd voor de ‘ladingadministratie’ die de schippers gaan bijhouden.

Verslag en foto’s

De Noorderschippers houden op de site een kaartje en een verslag met foto’s van de estafette bij.

“We behandelen de zak zoveel mogelijk zoals vroeger: overladen met de hand of hijstuig, cognossement (vervoerspapieren) invullen etc.”

Het lijnzaad is inmiddels van Groningen naar het zuiden van het land getransporteerd geweest met diverse historische schepen. De beurt is nu aan De Talisman, historisch schip (gebouwd in Groningen) en ligger in de Stadshaven, om de zak weer richting Groningen mee te nemen.

Over een week vertrekt zij, via Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddenzee naar Groningen. Wellicht wordt de lading onderweg nogmaals overgeslagen in een ander schip.