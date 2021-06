Fien en Teun-plaatjes ruilen bij Jumbo in Veen en Wijk en Aalburg

VEEN/WIJK EN AALBURG • Bij supermarkten Jumbo in Veen en Wijk en Aalburg wordt woensdagmiddag 16 juni een ruilmiddag gehouden.

Het gaat om een ruilmiddag van de Fien en Teun-plaatjes. Er kunnen stickers worden geruild om het Fien en Teun-stickerboek compleet te maken.

De ruilmiddag is woensdag 16 juni van 14:00 uur tot 17:00 uur bij Jumbo Duijzer in Veen en bij Jumbo Duijzer in Wijk en Aalburg.

De spaaractie is een groot succes geworden voor jong en oud.