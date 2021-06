Twan Huys uitsmijter mislukt seizoen Woerkums Literair Café

Twan Huys in De Teerkamer in Woudrichem.

SLEEUWIJK • Het Woerkums Literair Café heeft na een mislukt seizoen een verrassende uitsmijter.

Op woensdag 30 juni komt Twan Huys op bezoek in het Altena College, mits corona het toelaat.

Twan Huys ging na het fiasco bij RTL 4 wandelen en schreef ‘Wandellust’.

Als Amerika-correspondent schreef hij een boek over de Clintons en vertelde erover in De Teerkamer in Woudrichem.

Waarde van de Aarde

Twan Huys timmert nu bij NPO aan de weg met ‘Buitenhof’, ‘College Tour’ en de serie ‘Waarde van de Aarde’.

De aanvang in het Altena College is 20:30 uur.

De entree bedraagt 15 euro. Donateurs en studenten betalen 10 euro.

Meer informatie bij Janice Bakker: woerkums-literaircafe@outlook.com.