Altena krijgt geen eigen huisartsenpost

ALTENA • Het college maakt geen werk van de komst van een huisartsenpost in Altena.

De gemeenteraad had in november met een motie nog een onderzoek naar de komst van een huisartsenpost binnen de gemeentegrenzen afgedwongen, maar volgens het college is het ‘geen reële optie’.

Geen problemen

De belangrijkste reden dat zo’n post er niet komt is dat uit het onderzoek blijkt dat inwoners van de gemeente nauwelijks problemen hebben met hoe de acute zorg ’s avonds en ’s nachts en in het weekend georganiseerd is.

Huisartsenzorg buiten kantoortijden wordt in de gemeente Altena verzorgd vanuit meerdere huisartsenposten. Het westelijke deel van Altena valt binnen het verzorgingsgebied van de huisartsenpost Gorinchem en het oostelijke deel van Altena onder de huisartsenpost Den Bosch, met een dependance in Zaltbommel.

De samenwerking met Den Bosch is gestart in 2015. Voor die tijd konden mensen bij lokale huisartsenpraktijken terecht en er zijn inwoners die die werkwijze prettiger vinden.

Landelijke zorg

“De vraag is echter of dit reëel is als we kijken naar de landelijk discussie in de acute zorg”, zegt het college.

Daarmee doelen burgemeester en wethouders op de ‘houtskoolschets’, die vorig jaar nog voor veel ophef zorgde. Daarin werd gesproken over de mogelijke sluiting van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

In deze plannen van het ministerie, over de inrichting en bekostiging van het zorglandschap in de toekomst, staat dat alledaagse acute zorg geconcentreerd moet worden in grote centra, waar alle voorzieningen beschikbaar zijn.

“De huisartsenpost, zoals die nu bestaat verdwijnt daarmee, de zorg die daar wordt verleend verdwijnt echter niet”, benadrukt het college, dat de schets verder uitwerkt.

Cruciale voorziening

“We vinden dat acute zorg een cruciale voorziening is en hechten veel waarde aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de acute zorg voor alle inwoners van onze gemeente. Het is dus de vraag of een huisartsenpraktijk in de gemeente Altena de oplossing is om dat ook in de toekomst te borgen.”

Ook kan een eigen huisartsenpost in Altena binnen de huidige landelijke richtlijnen niet rekenen op een financiële bijdrage vanuit de zorgverzekeraars.