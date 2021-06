Bewoners De Klimroos Sleeuwijk nemen anderhalvemeterbank in gebruik

SLEEUWIJK • Bij wooncomplex De Klimroos in Sleeuwijk is woensdag de eerste anderhalvemeterbank van Bazalt Wonen in gebruik genomen.

De bewoners hadden de wens meer kleur in hun binnentuin te brengen en het anderhalvemeterbankje met grote plantenbak helpt daar zeker aan mee Ook geeft het bewoners, op passende afstand, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en in gesprek te zijn met elkaar.

Bazalt Wonen hoopt nog meer bankjes te plaatsen in het werkgebied.

Paula Jorritsma, wethouder cultuur, zorg, werk en welzijn van de gemeente Altena, vertelt over de totstandkoming van het bankje:

Hartstikke leuk idee

“In het kader van ontmoeting tussen mensen in deze coronatijd is dit een hartstikke leuk idee. Nadat ik deze bankjes elders zag, heb ik het bij Margret van Wijk van Bazalt Wonen onder de aandacht gebracht. Bazalt heeft dit vervolgens opgepakt en uitgewerkt.”

Margret van Wijk sluit zich hierbij aan.

“Wij vonden dit zo’n prachtig en voor deze tijd passend idee, dat wij dat graag wilden adopteren in ons eigen werkgebied. Bij onze appartementencomplexen kunnen we ze bijvoorbeeld neerzetten bij de entree of in de binnentuin. Het brengt bewoners samen en zorgt in deze tijd voor een vrolijke noot en een prettig gesprek. En dat allemaal op passende afstand.”

Hulp van dichtbij voor de uitvoering

Bazalt Wonen benaderde werkatelier MagErZijn in Nieuwendijk, een dagbestedingslocatie van zorgverlener Prisma, om mee te werken aan de uitvoering van het idee.

In een korte tijd hebben zij op vakkundige wijze de eerste anderhalve meter bank gerealiseerd. Afgelakt en wel hebben zij deze in Sleeuwijk op hun plek gezet. Een mooie spreuk valt er te lezen op de voorzijde van het bankje: ‘In gesprek, op anderhalve meter.’

En dat is precies wat Bazalt Wonen hoopt te bereiken met het plaatsen van de anderhalvemeterbank.

“De bewoners van De Klimroos wilden al langer hun binnentuin aanpakken, dat hebben zij ook zo met ons besproken”, Van Wijk uit.

Meer kleur en groen

“Ze wilden meer kleur en meer groen. Wij gingen in gesprek om gezamenlijk te bepalen wat er mogelijk was. We horen graag wat er speelt, welke wensen er bij bewoners leven. Dit soort initiatieven moedigen wij enorm bij onze huurders aan. Wij kunnen dan vaak net het steuntje in de rug geven om die ideeën en initiatieven te realiseren.”

Woensdagmiddag was de eer aan Paula Jorritsma, Margret van Wijk, de makers van MagErZijn en twee bewoners om het bankje officieel in gebruik te nemen. Geheel volgens de coronamaatregelen kon dit op een passende, feestelijke wijze plaatsvinden.

De bewoners hebben zelf de plantenbak van de anderhalve meter bank gevuld met mooie bloemen. En wanneer de anderhalvemeterregel in de toekomst niet meer nodig blijkt te zijn, kan de plantenbak eraf gehaald worden, zodat er meer zitruimte is.