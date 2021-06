E. van Wijk neemt Ryano Logistics over

GIESSEN • De E. van Wijk Group uit Giessen heeft Ryano Logistics uit Klundert overgenomen.

Reeds jaren hebben de bedrijven een nauwe samenwerking. Ewout van Wijk, CEO van de E. van Wijk Group startte er in 2010 zijn carrière in de functie van projectmanager. Twee jaar later nam hij er de dagelijkse leiding over.

Deze periode blijkt een waardevolle voorbereiding te zijn geweest op de overname. “De contacten zijn, ook na mijn vertrek bij Ryano, altijd erg goed en vriendschappelijk gebleven”, aldus Van Wijk.

Ryano Logistics is negentien jaar geleden opgericht door Pieter van der Weijden.

“Ik begin waar de meesten stoppen” vertelt hij enthousiast.

Gaat niet bestaat niet

“Gaat niet bestaat niet. Complexe logistieke vraagstukken zijn geen probleem maar een uitdaging. Omdat bedrijfsopvolging niet voorhanden is ben ik mij tijdig gaan bezighouden met verkoop. De jarenlange intensieve samenwerking met de E. van Wijk Group heeft er toe geleid dat zij voor mij de ideale overname partij zijn.”

“Omdat wij al jaren voor Ryano rijden en vanuit onze klanten met regelmaat de vraag naar projecttransport of exceptioneel transport krijgen, was de overname een voor de hand liggende stap”, vult Van Wijk aan.

“Deze overname verbreedt onze capaciteit en dienstenpakket enorm.”

70 eenheden

Met de overname breidt de E. van Wijk Group haar wagenpark uit met ruim 70 eenheden. De medewerkers van Ryano kunnen rekenen op continuïteit, hun banen zijn gegarandeerd.

“De expertise van de medewerkers is van groot belang, die kennis houden we graag binnen”, aldus Ewout van Wijk.

De E. van Wijk Group is gevestigd in Nederland, Roemenië, Polen en Oekraïne. Met een vloot van ruim 350 eigen vrachtwagens verzorgt het bedrijf vervoer binnen West-Europa en vanuit West-Europa naar Oost-Europa en de CIS landen (vv).

Het logistieke pakket bevat warehousing, crossdocking, groupage vervoer, (inter)nationale distributie en douaneservices. Met de overname wordt daar exceptioneel transport aan toegevoegd.

Bij de E. van Wijk Group zijn ruim 800 enthousiaste medewerkers in dienst die gezamenlijk een omzet genereren van 100 miljoen euro.