Andelse zit in Oudelpanel Kinderopvangtoeslag: ‘Een oplossing zonder rafelrandjes’

Het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag in Den Haag.

ANDEL • Anita Hendriks benadrukt nog maar eens dat gedupeerde ouders zich moeten melden. ‘Als je recht hebt op compensatie, moet je dat recht ook claimen.’

Het kabinet wil alle private schulden overnemen die gedupeerden uit de toeslagenaffaire hebben. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen wil dat de ouders schuldenvrij een nieuwe start kunnen maken, zo werd deze week bekend.

Anita Hendriks spreekt van ‘mooi nieuws’. “Zeker voor de getroffen ouders met heel veel schulden. Al is de uitwerking nog wel even afwachten.”

Ze hoopt dat voor jongvolwassenen een vergelijkbare regeling getroffen kan worden.

“Want ook zij hebben door de toeslagenaffaire schulden opgebouwd. Van het geld van hun bijbaantje hebben ze bijvoorbeeld mee moeten betalen aan het huishouden, omdat hun ouders moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Of ze sloten zodra ze 18 jaar werden abonnementen af voor hun vader of moeder.”

Kindpanel

Een speciaal kindpanel gaat de belangen van deze en andere kinderen en jongvolwassenen behartigen. “Er wordt geïnventariseerd wat deze jongeren nodig hebben, zodat ook zij deze nare tijd kunnen proberen af te sluiten”, zegt Hendriks. “Er wordt gekeken naar alles wat ze gemist hebben, naar alles wat ze anders maakt dan andere kinderen van hun leeftijd.”

Zelf maakt de Andelse sinds vorig jaar deel uit van het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Hoewel ze zelf ook onterecht kinderopvangtoeslag terug moest betalen, zet ze zich vooral in voor andere gedupeerde ouders.

“Ik ben niet m’n auto of huis kwijtgeraakt, ik werd alleen gepakt bij de jaaropgave. Dankzij een luisterend oor bij de Belastingdienst konden de vorderingen snel worden stopgezet en was ik er redelijk snel weer bovenop. Maar dat geldt natuurlijk bij lange na niet voor iedereen. Ik maak me hard voor de belangen van deze groep ouders.”

Feller

De toon van het artikel dat enkele weken geleden in Het Kontakt stond had wat Hendriks betreft dan ook wel wat feller gemogen.

“Uitnodigender”, legt ze uit. “Dat mensen zich écht geroepen voelen om zich te melden. Veel ouders denken dat ze geen slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, omdat ze zich niet herkennen in de schrijnende gevallen in de media. Terwijl ze mogelijk wél slachtoffer zijn. Als je recht hebt op compensatie, moet je dat recht ook claimen. Gelijke monniken, gelijke kappen.”

Hendriks adviseert dan ook om nog eens goed te bekijken naar waarom mensen kinderopvangtoeslag hebben moeten terugbetalen. “Als je het gevoel hebt dat je onterecht terugbetaald hebt, laat je gegevens dan eens doorrekenen. Laat je dossier integraal beoordelen, want misschien heb je wel recht op meer dan die 30.000 euro.”

Meer dan geld alleen

Tegelijkertijd gaat het om meer dan geld alleen. Door de toeslagenaffaire zijn mensen het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt en dat ouders bijvoorbeeld hun aanvraag voor compensatie onterecht afgewezen zagen worden, doet het imago van Den Haag geen goed.

Om nog maar te zwijgen van de toon in brieven van de Belastingdienst aan gedupeerde ouders. De naam van Anita Hendriks was zonder haar medeweten zelfs op een lijst van de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst beland.

“Dat voelde als een stomp in m’n maag. Je weet niet dat je op die lijst staat en je weet ook niet wie die lijst heeft ingezien. Toen zakte me de moed in de schoenen.”

Menselijke maat moet terug

De menselijke maat moet terug bij de overheid en bij overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, betoogt ze. Of het nu gaat om kinderopvangtoeslag of om huur- of zorgtoeslag.

“Mensen willen niet in de problemen komen, maar soms gebeurt het. Er zijn zoveel momenten dat je leven zomaar op z’n kop kan staan. Ambtenaren moeten dan ook beseffen wat hun handelen in die gevallen betekent voor mensen, bijvoorbeeld voor een alleenstaande moeder met drie kinderen. Het gaat om een stukje bewustwording.”

Bij Hendriks zelf ebt het wantrouwen langzaam maar zeker weg. “Met de adviezen van het ouderpanel wordt zeker wat gedaan, daar ben ik niet ontevreden over.”

Allang klaar

De inzet van het panel is uiteindelijk een ‘oplossing zonder rafelrandjes’, zegt ze. Voor álle ouders en kinderen die slachtoffer geworden zijn. Wanneer dat zal zijn, kan Hendriks moeilijk inschatten. “We hadden ons er vorig jaar op ingesteld dat we allang klaar zouden zijn.”