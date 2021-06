Nieuwendijker Arie van der Stelt (82) klaar voor EK voetbal

NIEUWENDIJK • Nieuwendijker Arie van der Stelt (82) is groot voetbalfan en heeft alles uit de kast gehaald om tijdens het komende Europees kampioenschap het Nederlands elftal aan te moedigen.

“Hoe het ook gaat lopen, deze voorpret neemt niemand hem meer af”, laat zijn dochter Elma weten.

In 2019 haalde haar vader ook al het nieuws toen hij zijn hele woning in het oranje had gehuld tijdens het het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen.