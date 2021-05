Visserijmuseum Woudrichem gaat zaterdag weer open

WOUDRICHEM • Ook het Visserijmuseum in Woudrichem opent zaterdag 5 juni weer de deuren.

Een aantal vrijwilligers en bestuursleden heeft het museum weer grondig schoongemaakt, dus bezoekers staat niets meer in de weg. Het museum is in april gestart met een crowdfundingsactie en met Vrienden van het Museum.

Er hebben zich al een aantal particuliere en zakelijke vrienden gemeld, maar de actie gaat voorlopig door.

www.visserijmuseumwoudrichem.nl