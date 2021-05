Lauri Stolk en Marcel Vaandrager komen met roman ‘Tussen 3 werelden’

WERKENDAM • Auteur Lauri Stolk en uitgever Marcel Vaandrager lanceren op 5 juni ‘Tussen 3 werelden’, een roman over iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB), geschreven dóór iemand met een LVB.

Marcel en Lauri kwamen met elkaar in contact toen Lauri via Facebook op zoek ging naar een uitgever die haar boek wél met een harde kaft wilde uitgeven. In een interview met SRC TV Magazine vertelt ze dat andere uitgevers een harde kaft te veel geld vonden kosten. “Ik heb een jaar lang hard aan mijn boek gewerkt en je legt je hele ziel bloot. Dan wil je ook dat het wordt uitgegeven met een harde kaft.”

Lauri heeft een een licht verstandelijke beperking en de Facebook-oproep waarin ze schreef dat ze een uitgever zocht die haar goed wilde begeleiden, greep de Werkendamse uitgever Marcel Vaandrager aan.

Niet-alledaagse boeken

Met zijn uitgeverij richt hij zich juist op niet-alledaagse boeken.

“We zijn een kleine uitgeverij en we geven boeken uit met een oplage die geen enkele andere uitgever aandurft, omdat er dan vaak geld bij moet. Wij gaan juist voor de bijzondere en mooie boeken en altijd met een harde kaft.” Marcel herkende zich dus onmiddellijk in de oproep van Lauri.

Herkennen

“Er zijn geen leesboeken over mensen met een beperking en al helemaal niet door mensen met een LVB geschreven”, vertelt Lauri over de reden waarom ze dit boek schreef.

“In mijn jeugd had ik het erg fijn gevonden als er een boek was geweest voor mensen met een beperking waarin ik mezelf kon herkennen. Ik had er veel last van dat ik mezelf niet kon accepteren. Op een gegeven moment dacht ik: ‘dan ga ik zelf een boek schrijven’.”

Emma

Marcel ziet Lauri terug in het hoofdpersonage Emma, al is niet alles wat in het boek staat waargebeurd. “Dit boek gaat echt over haar wereld. In Emma zit veel van Lauri zelf, maar het is toch een ander mens. Dat maakt het makkelijker om haar eigen verhaal te vertellen.”

Marcel en Lauri hadden in de afgelopen periode intensief contact om tot het uiteindelijke boek te komen.

“Drie keer per week beeldbelden we met elkaar en namen telkens een aantal pagina’s door. Ze schrijft een mooi verhaal, daar is niks op af te dingen, maar tijdens die sessies keken we nog eens kritisch naar de interpunctie, verhaallijn, logica en tijdsspanne.”

Lauri is vooral heel dankbaar dat Marcel haar de kans geeft om haar debuutroman uit te geven. “Het is eigenlijk een droom van mij die langzaam in vervulling gaat. Ik ben natuurlijk nog maar een beginnende schrijver en ik ben geen Carry Slee, maar ik ben ook pas 22, dus er kan nog veel gebeuren.”

‘Tussen 3 werelden’ is verkrijgbaar via info@marcelvaandrager.nl of op www.lauristolk.nl.

Marianne van de Werken