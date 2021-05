Bloemenweides op begraafplaatsen in Almkerk, Genderen en Sleeuwijk

ALMKERK/SLEEUWIJK/GENDEREN • Altena gaat bij de gemeentelijke begraafplaatsen in Almkerk, Genderen en Sleeuwijk gazons omvormen tot bloemenweides.

Het gaat om een proef en als deze succesvol blijkt, volgen meer begraafplaatsen.

Het omvormen van gazons naar bloemenweides gebeurt dit voorjaar op begraafplaatsen aan de Zoetelaarsteeg in Almkerk, aan de Nieuwe steeg in Genderen en aan het Kerkeinde in Sleeuwijk.

Op deze begraafplaatsen liggen grote stukken gazon, die voorlopig nog niet nodig zijn voor begravingen.

De gemeente heeft de plannen van tevoren besproken met vertegenwoordigers van de lokale uitvaartbranche, dorpsraden en Senioren Platform Altena.

Vergroenen

De proef past volgens de gemeente in het verduurzamen en vergroenen van gemeentelijke begraafplaatsen.

“Het groen draagt bij aan een rustige sfeer en uitstraling. De bloemenweides trekken bijen en vlinders aan en hebben een positief effect op de biodiversiteit. Niet alleen voor de natuur op de begraafplaats zelf, maar ook in de omgeving.”

Er worden onderhoudsvriendelijke bloemenmengsels gezaaid, met inheemse soorten en met verschillende bloeiperiodes en bloeihoogtes. De gemeente heeft gekozen voor ingetogen kleuren.

Pluktuin

Eenmaal in bloei kunnen bezoekers de bloemenweides gebruiken als pluktuin. Zo kunnen zij verse bloemen bij het graf van hun naasten leggen.