Altena komt met stimuleringsfonds voor periode na corona

ALTENA • Om ondernemers, bedrijven en organisaties te ondersteunen in het opstarten van activiteiten in de periode na corona heeft de gemeente Altena een stimuleringsfonds opgericht.

Dit fonds stelt een eenmalige bijdrage beschikbaar aan ondernemers, bedrijven en organisaties, die geraakt zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Horeca en evenementen

Zij kunnen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het opstarten van horeca, het plannen van evenementen en het organiseren van culturele activiteiten.

In totaal heeft de gemeente Altena hiervoor 100.000 euro beschikbaar gesteld.

De tijdelijke subsidieregeling gaat in vanaf 8 juni en loopt tot uiterlijk 31 december 2021 of totdat het beschikbare budget vergeven is. De subsidie wordt verleend op basis van tenminste 50 procent cofinanciering en bedraagt maximaal 1500 euro per aanvrager.

www.gemeentealtena.nl