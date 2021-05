Nooit Gedacht Almkerk collecteert voor lokale cultuur en natuur

ALMKERK • Muziekvereniging Nooit Gedacht uit Almkerk doet van 28 mei tot en met 5 juni mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om geld op te halen voor lokale cultuur en natuur.

De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor de organisaties die actievoeren.

Nooit Gedacht voert actie om met alle muzikanten, jong en oude(r), concerten te kunnen blijven geven. De Almkerkse muziekvereniging heeft 45 leden van elke leeftijd. Samen treden zij vaak op bij feestelijke gebeurtenissen en bij herdenkingen in het dorp.

Nieuwe instrumenten

Nooit Gedacht heeft een opleidingsprogramma voor jongeren. Hiervoor zijn weer nieuwe instrumenten nodig. Nooit Gedacht hoopt met de opbrengst van de actie geld bij elkaar te halen, zodat nog meer jonge mensen muziek leren spelen en de muzikanten concerten kunnen blijven geven.

Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds.

Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen.

Vandaar dat het Cultuurfonds de hele netto weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren.