Enquête: Almkerk is tevreden, maar het dorp heeft ook wensen

ALMKERK • Inwoners van Almkerk zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving, maar ervaren tegelijkertijd ook veel overlast van hondenpoep. Daarnaast is in het dorp behoefte aan meer activiteiten voor ouderen, eenzame mensen en jongeren.

Het is slechts een greep uit de uitkomsten van een enquête die de Almkerkse dorpsraad had uitgezet. “Maar liefst 400 enquêtes zijn er ingevuld met daaraan gekoppeld ruim 1250 reacties op de vragen”, stelt de dorpsraad tevreden.

Meer woningen

Daaruit komt ook de grote behoefte aan meer woningen naar voren, net als de wens om meer recreatieve wandelroutes aan de leggen en de vraag naar een centrale ontmoetingsplaats of dorpshuis.

De Almkerker beoordeelt daarnaast een ‘groot aantal verkeerssituaties’ als onveilig, de hoeveelheid groen in het dorp en het onderhoud daarvan laten te wensen over en ook het onderhoud aan een aantal straten en trottoirs vraagt aandacht.

Het openbaar vervoer wordt door de inwoners als slecht ervaren.

“Dit zijn slechts enkele van de naar voren gekomen wensen en opmerkingen”, aldus de dorpsraad.

60 pagina’s

De enquête is uitgewerkt in een ruim 60 pagina’s tellend boekwerk. Voor de overzichtelijkheid is dit rapport in verschillende vormen uitgewerkt.

De komende tijd zal de dorpsraad onderzoeken welke onderwerpen opgepakt kunnen worden. Daarbij worden de inwoners ook verder betrokken.

De volledige enquête is te raadplegen via de website.

www.dorpsraadalmkerk.nl