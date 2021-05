Dussense verenigingen krijgen plek in oude brandweerkazerne

DUSSEN • Jeugdsoos Dussoos, CS De Klaitrappers, en de EHBO-vereniging Dussen kunnen hun activiteiten de komende vijf jaar voortzetten in de oude brandweerkazerne in het dorp.

Dat heeft het college dinsdag besloten.

De verenigingen maakten tot voor kort gebruik van gebouwen op het terrein van de brandweerkazerne in Dussen. Een deel van de gebouwen is begin dit jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kazerne. Daarmee zouden de verenigingen op straat komen te staan.

Oplossing

Dat wilde het college voorkomen. De gemeente en de verenigingen zijn samen op zoek gegaan naar een oplossing.

De huidige brandweerkazerne kwam daarbij als beste uit de bus, vertelt wethouder Shah Sheikkariem.

“Ik ben verheugd dat we met elkaar een oplossing hebben gevonden voor de huisvesting. Deze verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en verbinding in Dussen.”

Geen woningbouw

Het college heeft ook andere opties onderzocht voor de vrijkomende locatie bij de brandweerkazerne, zoals woningbouw. Uiteindelijk is besloten dat in ieder geval de komende vijf jaar de verenigingen er gebruik van mogen maken.

Als de brandweer is verhuisd naar de nieuwe kazerne, wordt de oude kazerne aangepast voor huisvesting van de verenigingen. De verwachting is dat de verenigingen in het najaar van 2022 hun intrek kunnen nemen in de kazerne.