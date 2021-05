Vader én wethouder Roland van Vugt wil einde aan plastic in menggranulaat

ALTENA • Roland van Vugt wil liefst geen plastic en rommel meer in menggranulaat, dat gebruikt wordt als verharding en fundering van wegen. Als vader van een zwerfafvalpakker én als wethouder van Altena is hij daarvoor een lobby gestart richting de Tweede Kamer.

Voor Roland van Vugt voelt het heel dubbel. Enerzijds is hij trots op zijn 13-jarige zoon, die er toch zeker een paar keer per maand met vrienden op uit trekt om bijvoorbeeld langs de Maasdijk of bij het sportpark in Andel zwerfafval op te ruimen.

ZAP’er

Van Vugt junior is een zogenoemde ZAP’er, een zwerfafvalpakker. De gemeente Altena kent zo’n 100 van dit soort vrijwilligers, die dagelijks hun woonomgeving schoon houden. De gemeente ondersteunt ze daarbij met materialen.

Aan de andere kant hebben inwoners van Altena plastic en andere troep aangetroffen in de Noordwaard, ‘een van de prachtige parels die Altena rijk is’, aldus Van Vugt. Veel lag aan de oppervlakte van recent aangelegde schouwpaden en dijkafritten, die verhard zijn met zogenoemd menggranulaat: een mengsel van gebroken bakstenen en betonpuin, dat volgens regelgeving tot 1 procent vervuild kan zijn met plastics, pvc, en andere materialen.

In het menggranulaat in de Biesbosch werd op grote schaal plastic aangetroffen, zoals elektraleidingen en bureaustoelwieltjes, maar ook stukken glas en ijzer en stopcontacten. “Er zaten zelfs scheerkwasten bij”, zegt Van Vugt.

Niet illegaal

Aangezien de Noordwaard periodiek onder water staat, verdwijnt die rommel in rivieren en uiteindelijk in oceanen. “Het bizarre is dat het niet illegaal is, want 1 procent van het granulaat mag dus uit plastic bestaan. Op papier lijkt dat heel weinig, maar in werkelijkheid is dat tranentrekkend veel.”

En dat terwijl de overheid inwoners juist oproept tot goed gedrag. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Daar wringt voor Van Vugt de schoen: hoe leg je deze tegenstelling uit aan je zoon en aan al die vrijwilligers die zich inzetten als ZAP’er? “Ik vraag u als vader om advies. Hoe moet ik mijn zoon uitleggen hoe zijn inzet zich verhoudt tot de voorbeeldfunctie van ons als overheid?”, schrijft Van Vugt in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij roept daarin op om de regels voor plastic in menggranulaat te verscherpen. “Uiteindelijk vind ik dat het plastic eruit moet”, zegt Van Vugt.

Vaders en moeders van het college

De brief is mede ondertekend door de ‘vaders en moeders van het college van burgemeester en wethouders van Altena’ en de CDA-wethouder geeft aan dat naast zijn eigen CDA, ook ChristenUnie, VVD en Progressief Altena het onderwerp bij hun geestverwanten in de Tweede Kamer zullen aankaarten.

Tegelijkertijd roept Van Vugt in de brief op om in Altena een pilot mogelijk te makkelijk met schoon materiaal als verharding en fundering van wegen in de gemeente.

Ook Altena roept inwoners op om tegels in de tuin te vervangen door groen, maar die tegels moeten vervolgens wel tegen betaling afgevoerd worden. Bovendien moet Altena bij de aanleg van een weg weer puin van buitenaf aankopen, legt de wethouder uit.

Schone tegels

“Terwijl we die schone tegels uit eigen streek prima kunnen gebruiken voor onze wegen. Maar daar moeten we dan wel de ruimte voor krijgen, want dat staat de regelgeving op dit moment niet toe.”