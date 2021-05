Altena wil er binnen vijf jaar al 1200 woningen bij hebben

ALTENA • Altena wil het woningtekort adequaat aanpakken. Hoewel de provincie Noord-Brabant heeft becijferd dat er tussen 2020 en 2030 in Altena 2200 woningen nodig zijn, gooit Altena er een flink schepje bovenop. Als het aan het college ligt, komen er in tien jaar tijd 3000 woningen bij.

Het voornemen staat in de gemeentelijke Woonvisie.

“We willen dat in twee fases uitvoeren”, lichtte wethouder Hans Tanis woensdag tijdens een presentatie toe.

“In de eerst vijf jaar willen we komen tot 1200 woningen en de rest volgt in de daaropvolgende vijf jaar.”

Het is de bedoeling dat van de te bouwen 1200 woningen zo’n 20 tot 25 procent toegewezen wordt aan de sociale sector, 15 tot 20 procent aan het middelduur segment tot en met 350.000 euro, ook 15 tot 20 procent aan de middelduur hoger dan 350.000 en aan het topsegment boven 500.000 euro de rest.

Prioriteit

In de komende vijf jaar wil het college prioriteit geven aan projecten in Werkendam, Almkerk, Sleeuwijk, Genderen, Wijk en Aalburg en Veen, waarbij het project Achter de Schans in Werkendam met ruim 300 woningen met stip de grootste ontwikkeling is.

Er zijn net als in de rest van ons land veel woningzoekenden in de 21 kernen van Altena. “Er zijn dan ook heel veel projecten nodig. Eerst geven we voorrang aan de genoemde zes projecten en vervolgens komen de andere kernen aan de beurt”, aldus de wethouder.

Samenwerken, innovatie en actie

Om de plannen tot uitvoer te brengen, staan drie thema’s centraal: samenwerken, innovatie en actie. Een poos geleden is er bij diverse instanties zoals architecten, projectontwikkelaars en andere geledingen die iets met woningbouw van doen hebben input opgehaald.

“Het product wordt gedragen door veel partners”, vertelt Tanis die op het ‘samen doen’ heel trots is.

Natuurlijk zijn er veel gebruikelijke hobbels te nemen. Goedkeuring provincie, het wijzigen of aanpassen van bestemmingsplannen, milieuaspecten en het behouden van het groen zijn vertragende obstakels. Ook zijn er nog veel wensenlijstjes.

In de eigen kern

Het liefst blijven de inwoners van Altena als het even kan in de eigen kern wonen. Dat laatste is voor de gemeente ook een grote uitdaging. “Al beseffen we wel dat niet iedereen te vriend kan worden gehouden.”

De nieuwe woningen alleen toegankelijk maken voor de eigen inwoners, zoals van diverse kanten wordt geopperd, is moeilijk uit te voeren. Het stuit op juridische bezwaren. Momenteel zijn er, ook vanwege het corona-effect, veel gegadigden van buiten Altena.

“Soms komt wel 50 procent van buiten Altena, vertellen makelaars mij”, weet ook Tanis.

Trucjes

Om de eigen inwoners toch een voorsprong te geven worden er soms trucjes toegepast. Bijvoorbeeld door nieuwbouwprojecten eerst alleen in de regionale kranten te vermelden.

Naar starterswoningen en levensloopbestendige woningen is ook in Altena veel vraag. Het college wil dan ook met de projectontwikkelaars tot goede afspraken komen. “We willen ze verplichten om een bepaald percentage van dat soort woningen te bouwen.”

Twintig procent starterswoningen

Gedacht wordt dat bij een project minstens twintig procent toegedicht wordt aan starterswoningen. En ook aan levensloopbestendige woningen moet een reëel percentage worden gehangen.

Wethouder Tanis zou ook graag zien dat er flinke doorstroming komt en blijft. Daar hapert het ook aan. Een woningcoach kan daarbij in bepaalde gevallen een helpende hand toesteken.

Woontafel

Om vaart in de projecten te houden is er het plan een zogenaamde ‘woontafel’ te introduceren. “Periodiek gaan we dan met de professionals de voortgang van onze woonvisie bespreken en met elkaar eventueel vertragingen oplossen.”