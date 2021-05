Leerlingen Altena College winnen fictieve rechtszaak in het Engels

SLEEUWIJK • Machteld Blokland, Lonneke Grandia, Julia Molenaar, Amber Koekkoek, Tsowinar Davtjan en Megan Wijnen hebben namens het Altena College het European Law Moot Court gewonnen.

Doe het de leerlingen van het Altena College maar eens na: je staande zien te houden in een fictieve rechtszaak met Engels als voertaal, waarin je zowel de rol van aanklager als de verdedigende rol op je moet nemen.

Het is het zestal gelukt om na zes voorrondes de halve finale en vervolgens ook de finale te bereiken. De leerlingen mochten zich tijdens de ‘fictieve court’ alleen baseren op de aangeleverde jurisprudentie en werden beoordeeld door een jury bestaande uit rechters of mensen die werkzaam zijn in de rechtspraak, onder wie emeritus professor Michail Wladimirof en de voormalig rechter van het Joegoslaviëtribunaal Fons Orie.

Internationaal karakter

Het European Law Moot Court had een internationaal karakter. Vanuit Nederland waren er drie scholen vertegenwoordigd, waaronder het Altena College uit Sleeuwijk en scholen uit Den Haag en Amsterdam.

De overige deelnemende scholen kwamen o.a. uit Gdynia (Polen), Sint-Petersburg (Rusland), Sofia (Bulgarije), Skopje (Noord-Macedonië), Campalung (Roemenië) en Bratislava (Slowakije).

Tijdens de laatste zitting in de finale mochten Machteld Blokland, Lonneke Grandia en Julia Molenaar aantreden als de verdedigers van de verdachte, ondersteund door Amber Koekkoek, Tsowinar Davtjan en Megan Wijnen.

Uniek vonnis

Vanwege het even aantal leden van de jury en de beperkingen van de online deelname besloot de jury in deze omstandigheden tot een uniek vonnis: de finalisten van het Altena College en de International School in Amsterdam delen de winst.

Het European Law Moot Court wordt jaarlijks georganiseerd door een Roemeens-Nederlands-Amerikaans samenwerkingsverband en staat onder auspiciën van emeritus hoogleraar Jaap de Zwaan en de directeur van het Justice Resource Centre in New York Debra Lesser.