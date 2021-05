Progressief Altena: ‘Bijzonder dat VVD en CDA advies in twijfel trekken’

DUSSEN • Ja, ook Altena kent een fors woningtekort, maar dat betekent niet dat het plan voor appartementen in de rooms-katholieke kerk in Dussen snel van een gemeentelijke handtekening moet worden voorzien, vindt Kees de Waal van Progressief Altena.

De Waal reageert daarmee op de standpunten van de VVD en het CDA, die vinden dat het college het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit naast zich neer moet leggen en groen licht voor de plannen van initiatiefnemers Jaap Smits en Henri van der Meijden moet geven.

“Die onafhankelijke commissie is door de gemeenteraad zelf ingesteld”, zegt De Waal.

Beter weten

“Het is daarom bijzonder dat politieke partijen als VVD en CDA vervolgens een advies van die deskundigen in twijfel trekken en beweren dat zij het beter weten, zoals in het geval van de appartementen in de Dussense kerk. Daar beweert de VVD zelfs dat de commissie faalt in haar functioneren, omdat er te weinig oog is voor het economisch belang van de ontwikkelaars, waardoor het hele plan misschien in gevaar komt.”

De Waal benadrukt dat de commissie ‘in de eerste plaats aangesteld om het belang van ons erfgoed te verdedigen’.

Onzin

“Het verwijt dat ze falen, omdat ze de prioriteit dáár leggen en niet bij het economisch belang of de woningbouw is daarom onzin. Adviezen van onafhankelijke commissies kunnen natuurlijk afwijken van de voorkeuren van politieke partijen, maar dat betekent nog niet dat die adviezen dan gelijk staan aan het falen van de adviseurs. Gelukkig heeft ons college er blijk van gegeven dat ze het advies van de commissie beter op waarde weet te schatten.”

Ook Progressief Altena wil graag dat er appartementen komen in de Dussense kerk, aldus De Waal. “Maar we zijn met het college van mening dat we pas trots kunnen zijn als dat lukt met respect voor de monumentale waarden.”