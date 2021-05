Beatrix weer veilig op kasteel: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

DUSSEN • ‘Dit mag nooit meer gebeuren. De gemeente moet zorgvuldiger om gaan met kunst.’

Bijna verliefd streelt Klaas Rienks het bronzen borstbeeld van prinses Beatrix. Onbeschrijflijk is zijn vreugde nu het beeld komende vrijdag weer een plekje krijgt op Kasteel Dussen.

Naast haar moeder Juliana. Als voorzitter van de kunstcommissie in de voormalige gemeente Werkendam was Rienks begin 2019 onaangenaam verrast toen bleek dat de gemeente Altena het borstbeeld op een veiling had verkocht voor 175 euro.

Tien exemplaren

Beeldhouwer Mari Andriessen maakte bij het aantreden van Beatrix als koningin een mal voor tien exemplaren van het borstbeeld. De gemeenteraad van Dussen besloot 28 mei 1980 tot aanschaf van het borstbeeld; in iedere raadzaal van gemeente in heel Nederland is steeds een portret of beeld van de regerend vorst te vinden, zo ook in het kasteelraadhuis in Dussen.

Bij de herindeling van de gemeente Dussen met Werkendam verhuisde het borstbeeld naar de raadzaal in Werkendam. Tot het begin 2019 werd geveild samen met nog meer inventaris van het raadhuis. Overigens kreeg Beatrix nog les van beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979). Sinds het beeld werd geveild stelden zowel Klaas Rienks als Dite van Vianen alles in het werk om het beeld weer terug te krijgen.

Tot vrijdag staat het borstbeeld nog thuis bij Klaas Rienks. Het dook op bij een kunsthandelaar in het westen van het land.

1250 euro

“We hadden contact met de kleindochter van Mari Andriessen. Zij was bij hoge uitzondering bereid een mal te maken, om een nieuw exemplaar van het beeld te maken. Maar toen dook het beeld op bij een kunsthandel en konden we het met geld van de gemeente Altena voor 1250 euro kopen”, zo vertellen Rienks van Van Vianen aan de keukentafel in Dussen.

Rienks is nog altijd lid van de kunstcommissie en was vooral ontstemd dat de gemeente kunst had laten veilen; kunst die eigenlijk in Kasteel Dussen thuishoorde. “Dit mag nooit meer gebeuren, de gemeente moet zorgvuldiger om gaan met kunst. Dit cultureel erfgoed moet voor het nageslacht bewaard blijven”, zo laat hij stellig weten.

Dite van Vianen laat zien dat het borstbeeld al was opgenomen in de inventaris van Kasteel Dussen. “Maar niemand wist toen dat het beeld door Andriessen was gemaakt en dat het om unieke exemplaren ging.”

Als voormalig trouwambtenaar bij de gemeente Werkendam passeerde ze menigmaal het beeld in de raadzaal in zowel Dussen als Werkendam.

Mooi verhaal

Ze is blij dat het borstbeeld weer een plek krijgt op het kasteel. “Het is nu een mooi verhaal en goede publiciteit voor de Vrienden van Kasteel Dussen. We hopen dat kunstliefhebbers straks komen kijken.”

Het borstbeeld van Beatrix krijgt straks een plek in de voormalige burgemeesterskamer op Kasteel Dussen. Naast het bronzen borstbeeld van Juliana, dat in 1963 door beeldhouwer Peter Roovers werd gemaakt. Dat beeld bleef al die jaren in Kasteel Dussen, de voormalige vorstin wordt nu herenigd met haar dochter Beatrix.