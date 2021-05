Ruurd de Ronde uit Werkendam schrijft eerste boek: ‘Het zat al een poosje in m’n hoofd’

WERKENDAM • Werkendammer Ruurd de Ronde (22) heeft een roman geschreven en zijn tweede boek staat ook al in de steigers.

‘Sleutel van de Elgemieten’ werd vorige week op bescheiden wijze gepresenteerd. Het boek gaat over Mason die bij toeval een ontvoering van het meisje Liz voorkomt. Samen met zijn vriend Stallon wordt Mason meegesleurd in een achtervolging die zijn hele wereld op zijn kop zet. Liz draagt een geheim bij zich dat het drietal in levensgevaar brengt.

Pas als Liz meer uitleg geeft, maken Mason en Stallon kans om van hun mysterieuze achtervolger af te komen. De vluchtpoging voert langs steden en asteroïden tot diep in de jungle van een onontdekte planeet.

Fantasyverhaal

“Het is een echt fantasyverhaal”, vertelt schrijver Ruurd de Ronde uit Werkendam. In het dagelijks leven is hij sinds kort industrieel software-engineer. “Het zat al een poosje in mijn hoofd. Ik wilde er wat meedoen. Langzaam is het zo gegroeid. Mijn vriendin en mijn omgeving hebben me gestimuleerd om het op te schrijven.”

In februari 2020 begon hij met schrijven. Een half jaar later kwam het terecht op de burelen van een uitgever. “Maar dan duurt het een paar maanden voor je iets hoort. Gelukkig zag de uitgever er wat in. Vervolgens heb ik correcties uitgevoerd en was het boek een feit.” Een oom van Ruurd ontwierp de voorkant van het boek.

Elgemieten

“De titel kwam vanzelf. Elgemieten? Dat is de naam voor een groep mensen.” Volgens uitgever Boekscout is Ruurd erin geslaagd door zijn ervaring in de industriële automatisering fictieve technologie naadloos aan te sluiten op de werkelijkheid. “Zijn interesse in avontuur en actie is duidelijk terug te vinden in zijn schrijven.”

Vanwege corona kon het boek (nog) niet officieel worden gepresenteerd. “We hebben het thuis met een hapje en een drankje gevierd. Misschien dat er nog een keer iets met een officieel tintje komt”, hoopt Ruurd.

Hij vond op school schrijven wel leuk, maar legde nooit de link om schrijver te worden. Het schrijven gaat hem best goed af, blijkt nu. Bij het schrijven moest hij, net als zoveel andere schrijvers, de nodige obstakels overwinnen.

Sport

“Soms ging het niet en kwam er niets uit mijn handen, maar even daarna ging het weer vanzelf. Ik heb wel gemerkt dat als je dan even sport je in je hersenen weer tijd over hebt”, lacht de Werkendammer.

Zijn eerste boek heeft hem veel enthousiasme over het schrijversvak gebracht. Enthousiasme dat al leidt tot weer een roman. “Tijdens het proces van mijn eerste boek is het weer gaan kriebelen. Het wordt weer een roman, maar nu wel meer richting actie. Het gaat over een student die wordt verdacht op de moord van een leraar”, licht hij een tipje van de sluier op.

Kiezen voor schrijven

De vraag is nu ook of de Werkendammer zijn huidige job van programmeur op de eerste plaats laat staan. “Ja, als ik ooit de kans krijg dan ga ik voor het schrijven denk ik. Maar het softwarewerk zal ik dan wel missen.”

Misschien treedt hij in de voetsporen schrijver Jeroen Windmeijer, wiens boeken Ruurd graag leest. “Ja, die was eerst ook docent, maar nu voltijds schrijver. Wie weet.”