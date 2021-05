Debuut van Sleeuwijker Frank Bruining op 10 van Bestseller 60

SLEEUWIJK • Het op 11 mei verschenen boek ‘Ik kan alles, dus jij ook’ van Frank Bruining uit Sleeuwijk is deze nieuw binnengekomen op nummer 10 in de Bestseller 60 van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

In ‘Ik kan alles, dus jij ook’ leert men dat het niet moeilijk hoeft te zijn om met jezelf in balans te zijn. Door natuurlijke energie en ervaringen te omarmen, ervaar je vanzelf meer rust en tevredenheid. Frank Bruining laat zien hoe je deze flow kunt ervaren.

Sjamanen uit de Andes

De leidraad hiervoor is de wijsheid van de sjamanen uit de Andes, bij wie Frank in de leer ging.

Frank had het gevoel dat er iets ontbrak aan zijn leven, ondanks zijn jarenlange toewijding aan mediteren. Zo besloot hij na een moeilijke periode te vertrekken naar de sjamanen in Peru. Na terugkeer in Nederland ontdekte hij dat je de natuurlijke principes ook in stand kunt houden in het nuchtere Nederland. En je er geen sjamaan voor hoeft te zijn om ze toe te passen in je dag.

De vijf principes gaan over energie, evenwicht, wijsheid, liefde en actie. Hoe meer ruimte deze principes in jouw leven krijgen, hoe meer rust, ontspanning en tevredenheid je ontdekt. En voor je het weet heb je het gevoel dat je alles kunt.

Marathon

Frank Bruining is coach en liep op zijn vijftigste zijn eerste marathon. Zijn missie is om het potentieel bij mensen aan te raken, en ze zo zelf te laten ontdekken wat ze kunnen.

Al meer dan 100.000 mensen volgden zijn online meditatiecursussen. Met zijn vriendelijke, ontspannen stijl maakt hij deze natuurlijke principes toegankelijk voor een breed publiek.

Frank Bruining woont met zijn vriendin en Oudduitse herder in Sleeuwijk.