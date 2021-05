Bibliotheek CultuurPuntAltena weer open

ALTENA • Bibliotheek CultuurPuntAltena is sinds donderdag weer open.

Op maandag 17 mei kondigde het kabinet aan dat alle bibliotheken in Nederland weer open mogen. “We zijn blij dat we weer opengaan voor publiek, al is het met beperkte openingstijden”, laat de bibliotheek in Altena weten.

De geldende coronamaatregelen blijven van kracht. Op die manier kunnen alle bezoekers én medewerkers de bieb veilig bezoeken. Ook starten de spreekuren weer.

De werk- en studieplekken op De Werf in Woudrichem zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 13:00 uur. Reserveren is nodig.

bibliotheekaltena.nl