Altena wil voor 2030 meer woningen bouwen

ALTENA • Altena wil de komende tien jaar samen met negen andere gemeenten in de regio Breda de woningbouw flink opschroeven.

Volgens een prognose van de provincie Noord-Brabant heeft Altena tussen 2020 en 2030 bijna 2200 woningen nodig, maar als het aan het college ligt worden dat er 3000. Ook tussen 2030 en 2040 wil de gemeente meer bouwen dan dat in principe nodig is.

Het gaat dan om 2000 huizen. Hetzelfde geldt voor negen andere gemeenten in de regio Breda. Gezamenlijk wil de regio tot 2030 30.000 huizen bouwen, waar de provincie er vooralsnog zo’n 18.000 begroot heeft.

Eén miljoen

Met die 12.000 extra willen de gemeenten hun bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling om de komende tien jaar tot één miljoen extra huizen te komen en zo het woningtekort tegen te gaan.

De gezamenlijke ambities zijn vastgelegd in een zogenoemde regionale investeringsagenda, kortweg RIA, voor de regio Breda.

De RIA is een concreet voorstel aan het Rijk om samen te werken aan opgaven, zoals het woningtekort, vertelt burgemeester Egbert Lichtenberg. “Samen sta je sterker. Met dit document zitten we aan de juiste tafels en kunnen we ook onze ambities op die tafels leggen.”

Want met de bijdrage aan het landelijke woningtekort komt tegelijkertijd een wensenlijstje met de daarbij benodigde investeringen, legt wethouder Hans Tanis uit.

Werkendamse haven

“We doen Den Haag een handreiking op het gebied van woningbouw, maar dan verwachten we ook ruimte op andere dossiers, zoals bijvoorbeeld mobiliteit en de uitbreiding van de Werkendamse haven.”

De komende tijd gaat het college met o.a. Waterschap Rivierenland, de maritieme sector en andere bedrijven in gesprek over of zij de plannen in de RIA kunnen ondersteunen, want dat maakt de lobby sterker is de gedachte.

“Bovendien is het in het belang van iedereen dat de ambities gerealiseerd worden”, zegt de burgemeester.

Voor de inwoners

“Maar we doen het in de eerste plaats voor onze inwoners. Ook hier is de druk op de woningmarkt groot, niet alleen in de Randstad. De bouw van meer huizen is dus ook in het belang van Altena.”