Eén aanhouding bij controle camping ‘t Werdje in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Bij een controle op camping ‘t Werdje in Wijk en Aalburg is dinsdagmiddag één man aangehouden.

Hij had nog een openstaande gevangenisstraf van 169 dagen, aldus de politie. Ook is er een proces-verbaal opgemaakt voor het opgeven van een valse naam en er is een proces-verbaal opgemaakt voor het rijden met een geschorst rijbewijs.

Controles op campings

Politie, gemeente Altena, GGD, GGZ en de Inspectie SZW controleren campings in Altena op o.a. woon- en leefomstandigheden, bouwwerken en brandveiligheid. ‘t Werdje markeerde de start van die controles.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Altena ‘zicht en inzicht wil krijgen’ op de campings. “En op ‘t Werdje is dat gelukt”, aldus de woordvoerder over het resultaat van de controle van dinsdag.