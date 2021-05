Choral Evensong Trinity door Gorcum Boys Choir

GORINCHEM • Zaterdag 29 mei is er een Choral Evensong in de Grote kerk te Gorinchem. Het Gorcum Boys Choir o.l.v. Jeroen Bal zingt de traditionele gebeden en koorstukken met begeleiding van stadsorganist Arjan Versluis.

De lezingen worden verzorgd door dhr. Cees Boot. De aanvang is 17.00 uur. Aanmelden kan via www.meevieren.nl. Ook wordt de Evensong via de stream van Wijkgemeente Grote Kerk Gorinchem uitgezonden: www.pgggrotekerk.nl.

De Evensong komt voort uit de Engelse Reformatie. Nadat de kloosters werden gesloten verplaatste de dagelijkse getijdengebeden zich naar de kathedraal. De anglicaanse aartsbischop Thomas Cranmer voegde de traditionele gebedsmomenten samen tot een ochtend- en een avondgebed. In het avondgebed, de Evensong, worden vesper en completen gecombineerd. Vandaar dat zowel de Lofzang van Maria als de lofzang van Simeon gezongen wordt. Vast onderdeel van de Evensong zijn de psalmen. Deze worden vierstemming, op een vaste melodie de zogenaamde ‘chanting’, onberijmd gezongen door het koor. Het koor heeft een grote rol in de Evensong.

Deze Evensong staat in het teken van de Goddelijke Drieëenheid (30 mei is zondag Trinitatis). Tijdens deze Evensong zingt het Gorcum Boys Choir twee bekende hymns Holy, holy, holy (driemaals heilig) en Praise my soul the King of Heaven.

Als Intro zingt het koor Ubi Caritas van Ola Gjeilo, Waar liefde en liefdadigheid is, daar is God. Als Anthem staat het bekende Blessed be the God and Father van Samuel Sebastian Wesley op het programma. Één van de meest geliefde koorwerken van het Gorcum Boys Choir met prachtige soli door twee jongens.

De evensong sluit met het Insanae et vanae curae van Franz Joseph Haydn, een uitbundig koorwerk met schitterend orgelspel. Organist Arjan Versluis zal inleidend en uitleidend improviseren en de lezingen worden verzorgd door Cees Boot.