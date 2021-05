Gemeenten investeren in elektrische veerverbindingen

REGIO • De colleges van Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam hebben besloten samen te investeren in nieuwe elektrische veerponten die de oevers van de gemeenten de komende jaren met elkaar verbinden.

Het voorstel voor de investering wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten.



De veerverbindingen op de Boven Merwede zijn een belangrijke vorm van vervoer. De meeste reizigers gebruiken de veerdienst voor het woon- werkverkeer, school of recreatie.

Tussen de 350.000 en 400.000 passagiers maken normaal gebruik van deze veerdiensten. De afgelopen jaren is vanuit duurzaamheid en vanuit financieel perspectief ingezet om de veren elektrisch te laten varen.



Aanbesteding

Vorig jaar startte een aanbesteding voor de bouw van twee elektrische schepen. Holland Shipyards uit Hardinxveld-Giessendam kwam bij de aanbesteding als beste partij naar voren.

Holland Shipyards levert de gemeenten een integraal systeem voor elektrisch varen bestaande uit twee volledig elektrisch aangedreven schepen, het elektrisch laadsysteem en aangepaste steigers bij de aanlegplaatsen.



Omdat de inschrijving boven het door de gemeente Gorinchem gereserveerde budget uitkwam moesten de gemeenten nog eens goed met elkaar aan tafel. De gemeenten Altena en Gorinchem zullen gezamenlijk investeren in de nieuwe schepen, ieder voor ongeveer de helft.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam blijft participeren in de veerdiensten en tekent net als de andere gemeenten hiervoor een overeenkomst voor de komende vijftien jaar.



Werkzaamheden A27 en A15

De colleges van B&W van Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam hechten groot belang aan de continuering van de veerdiensten tussen de gemeenten, zeker met de werkzaamheden aan de A27 en A15 op komst.

“De veerdienst levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid in de regio. Overstappen op elektrisch varen is een investering in duurzaamheid en innovatie die zichzelf terugverdient.”

De exploitatielasten dalen als gevolg van deze overstap en er wordt circa 1000 ton CO2 en 10 ton stikstof minder uitgestoten.



Wanneer de gemeenteraden van de drie gemeenten instemmen met deze gezamenlijke investering kan scheepsbouwer Holland Shipyards per 1 juli starten met de bouw van de nieuwe schepen. Verwacht wordt dat de schepen vanaf 1 januari 2023 in de dienstregeling gaan varen.