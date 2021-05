Groen licht voor aanleg glasvezel op bedrijventerreinen in Altena

ALTENA • DELTA Fiber Netwerk krijgt groen licht om glasvezel aan te leggen op bedrijventerreinen in Altena.

Het gaat daarbij om de bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg.

Voorbereidingen in volle gang

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de aanleg in volle gang. De ondernemers en bewoners van de bedrijventerreinen in Altena ontvangen voor de zomervakantie meer informatie over de planning en de graafwerkzaamheden.

De afgelopen periode heeft DELTA Fiber Netwerk geïnventariseerd welke behoefte er is aan glasvezel op de bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg. De conclusie is dat er voldoende interesse is in een glasvezelaansluiting.

Mede dankzij de inzet van lokale telecomaanbieders heeft DELTA Fiber Netwerk het benodigde percentage aanmelders gehaald. Naast lokale aanbieders, kunnen ondernemers en bewoners zich ook aanmelden bij verschillende bekende landelijke telecompartijen.