WOUDRICHEM • Bijzondere gasten voor Landgoed Kraaiveld. Tamar Valkenier en haar kameel Einstein kwamen maandag op bezoek.

Valkenier loopt samen met Einstein door Nederland om haar boek ‘Fulltime avonturier’ te promoten.

“Het was even spannend of Einstein werd geaccepteerd door onze geiten, maar ze zijn nu al dikke vrienden”, laat Nelleke Visser, persoonlijk activiteitenbegeleider bij Landgoed Kraaiveld weten.

Dinsdag is Tamar Valkenier nog in Woudrichem om boeken te verkopen en te signeren.