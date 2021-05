Duyls Bos in Almkerk weer open voor bezoekers

ALMKERK • Een half jaar lang was het stil in het Duyls Bos in Almkerk, maar daar komt verandering in.

Door versoepeling van de coronamaatregelen mag de poort vanaf deze woensdag 19 mei weer open voor bezoekers.

De mensen van het bos hebben de bezoekers gemist en andersom ook, zo bleek uit de berichtjes die via de website of social media kwamen.

Het natuur- en cultuurhistorisch centrum is nóg beter te vinden, want de gemeente heeft gezorgd voor verwijzingsbordjes. Er zijn wel een paar regels voor bezoekers. Die staan op de website.

www.duylsbos.nl